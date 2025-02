Lautaro ‘cacciato’ dopo Juve-Inter: hanno già deciso

L’Inter cade a Torino contro la Juventus con un finale rovente. Aleggia incertezza sui nerazzurri: l’esito del sondaggio su un papabile addio a fine stagione

Seconda sconfitta nelle ultime tre di campionato per l’Inter che ha sprecato una chance importante contro la Juventus. A Torino un gol di Conceiçao ha deciso la sfida dello Stadium con annessa coda polemica per la reazione forte di Lautaro, senza dimenticare le critiche per la gestione della ripresa della stesso Inzaghi.

L’Inter ha dunque gettato al vento la possibilità di scavalcare il Napoli in classifica, dopo il mezzo passo falso della truppa di Conte arrivato sabato sul campo della Lazio. La lotta scudetto si infiamma con i nerazzurri chiamati a ritrovare la continuità di rendimento che ha contraddistinto la prima metà di stagione.

Lo score dell’ultimo periodo è in flessione rispetto a quanto visto nei mesi scorsi, e le critiche sono quindi inevitabili per una squadra come l’Inter considerata da molti la grande favorita per il bis scudetto dopo il titolo dello scorso anno. In vetta la bagarre è però accesa e le prossime settimane saranno decisive per delineare ancora meglio la battaglia.

Calciomercato Inter, un big via a fine stagione: la scelta su Lautaro Martinez

L’ Inter cade all’Allianz Stadium contro la Juve e manca il sorpasso in classifica al Napoli . Oltre a Inzaghi , diversi big nel mirino della critica. Partendo da questo presupposto abbiamo chiesto ai nostri followers su X chi lascerebbero andare in estate.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! L’#Inter cade all’Allianz Stadium contro la #Juve e manca il sorpasso in classifica al #Napoli. Oltre a #Inzaghi, diversi big nel mirino della critica: chi lascereste andare via a fine stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 17, 2025

Per il 33,9% dei votanti l’Inter in caso di addio di un big dovrebbe cedere proprio il capitano Lautaro Martinez, protagonista peraltro ieri sera di un momento di nervosismo destinato ancora a far discutere.

A seguire col 25,8% c’è Calhanoglu, mentre Inzaghi completa il podio col 21% delle preferenze. Fanalino di coda per una cessione c’è invece Mkhitaryan.