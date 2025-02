Jashari e il possibile futuro in Serie A: scout Juve lo hanno messo nel mirino

Il centrocampista elvetico si sta mettendo in mostra anche con la maglia del Brugge, domani sera avversario dell’Atalanta nel ritono degli spareggi Champions

Ardon Jashari torna, anzi resta nel mirino della Serie A. In pratica quasi tutti i grandi club italiani hanno mostrato grande interesse per il centrocampista svizzero, nel suo ruolo e nella sua fascia d’età uno dei migliori interpreti a livello internazionale. A gennaio si era mossa l’Atalanta, che affronterà domani al ‘Gewiss Stadium’ nel match di ritorno degli spareggi Champions.

Alla squadra di Gasperini, ‘derubata’ all’andata col rigore inesistente fischiato nel recupero, servirà un successo con due gol di scarto per qualificarsi agli ottavi. Di fronte si troverà un Brugge pronto a rispondere colpo su colpo, giocando alla stessa intensità come accaduto nella gara d’andata. Dove, manco a dirlo, Jashari è stato tra quelli che ha più spiccato.

Grande affare del Brugge

Mancino classe 2002, Jashari si è trasferito in Belgio l’estate scorsa per circa 6 milioni di euro. Un affare per i nerazzurri, visto che ora l’elvetico vale il triplo. Il centrocampista di Cham, con origini macedoni, non ha risentito del salto in una lega di livello superiore rispetto a quello svizzero.

Dall’Atalanta al Napoli fino alla Juve: Jashari fa gola in Serie A

Soprattutto in Champions ha messo in mostra tutto il suo potenziale, attirando su di sé pure le attenzioni degli scout della Juventus, affrontata nel girone unico. Sulle sue tracce c’è poi di nuovo anche il Napoli. Insomma, presto potremmo vederlo nel nostro campionato.