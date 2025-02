Serie A, una sconfitta dietro l’altra: l’esonero prende quota

Caduta a picco dopo un’ottima prima parte di campionato. Nessuna vittoria nel 2025 e 7 ko nelle ultime nove partite, ora la panchina traballa

Dopo quella del Monza potrebbe saltare presto un’altra panchina di Serie A. Anzi più di una, con le gare di oggi che possono essere già importanti se non decisive per il destino di due, tre e forse quattro allenatori.

L’esonero, o meglio gli esoneri prendono quota. Gli scommettitori ci sguazzano, basandosi come sempre sull’attualità, su elementi concreti. Che per gli allenatori non possono che essere i risultati, quelli che non sta riuscendo più a ottenere il Parma di Fabio Pecchia.

Pecchia sotto osservazione a Parma

Il tecnico è ormai sotto osservazione dopo il brutto ko di Cagliari, il secondo consecutivo in uno scontro diretto. La squadra ducale non ha ancora vinto nel 2025 e ora occupa il terz’ultimo posto. ‘Snai’ e Goldbet’ nemmeno quotano più il licenziamento di Pecchia, mentre ‘Sisal’ lo dà praticamente per certo, quotandolo a 1,40.

Il Parma affronterà la Roma all’Olimpico oggi alle 18

Esonero Pecchia: quota più bassa di quella di Di Francesco

La quota dell’esonero di Pecchia è addirittura inferiore, seppur di poco, a quelle di Di Francesco (tra 1,45 e 1,57), allenatore del Venezia penultimo in classifica con -4 punti del Parma e nuovamente campo domani in casa del Genoa. Tra 1,45 e 2,00 è quotato pure l’esonero di Paolo Zanetti da parte del Verona, impegnato ieri sera col Milan.

Empoli a picco, rischia anche D’Aversa

Per i bookmakers è diventata precaria anche la panchina di D’Aversa, andato fortissimo nella prima parte di campionato prima di una serie di risultati negativi (7 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 9 partite) che ha riportato il suo Empoli sulla terra, cioè al 17esimo posto a un solo punto di distanza dal Parma di Pecchia.

Come i ducali, l’Empoli non ha ancora vinto una gara in questo 2025. D’Aversa può rischiare davvero l’esonero se la classifica dovesse davvero peggiorare nelle prossime due partite contro Udinese e Atalanta. Il licenziamento del mister nato a Stoccarda è quotato tra 1,75 e 2,00.