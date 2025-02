Razzismo shock, mano pesantissima sull’ex della Nazionale: dieci giornate di squalifica

La Procura indaga su quanto accaduto nella giornata di ieri e il rischio per il trequartista è di un lunghissimo stop

Torna a farsi viva più che mai nel nostro calcio una vera e propria piaga quale à quella del razzismo. Ieri durante Bari-Cremonese l’ennesimo episodio deplorevole, che ha visto come vittima nuovamente Mehdi Dorval, almeno questo è quanto dichiarato dai tesserati pugliesi in primis dal tecnico Moreno Longo ma anche dai compagni del calciatore. Che già era stato bersaglio di questo tipo di insulti a gennaio, nella partita in casa della Reggina. In quel caso erano arrivati dai tifosi calabresi.

Stavolta l’autore sarebbe stato un calciatore avversario, Franco Vazquez ex nazionale italiano. Un finale tesissimo che ha portato lo stesso Dorval in lacrime, con la solidarietà espressa da parte di tutti i compagni. Il suo allenatore Moreno Longo che non ha usato mezzi termini: “Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Vazquez ha detto a Dorval ne..o di me..a. Nel 2025 parlare ancora di razzismo è un qualcosa di inaccettabile. Non si può stare in silenzio, questa cosa va sottolineata. È una cosa che spero possa finire al più presto per tutti. Siamo tutti vicini a Dorval, non è la prima volta che capita. È un ragazzo sensibile e con grandi valori”. Nella notte è arrivato poi anche il post su Instagram del calciatore del Bari:

“Non starò mai zitto su questo tipo di discorsi, la lotta continua, grazie a tutti per il vostro sostegno. È una lotta difficile, che richiederà tempo e coraggio, ma è una lotta che vinceremo!!!”

Presunti insulti razzisti di Vazquez a Dorval, il dg della Cremonese respinge le accuse: rischia una lunga squalifica

A tal proposito la Cremonese respinge ogni accusa rivolta al proprio giocatore, Franco Vazquez. Nel postgara il tecnico Stroppa aveva parlato così: “Se è stato qualcosa di grave mi dispiace, io non ero in campo. Lui è un bellissimo ragazzo, quelle sono fasi concitate, ma ovviamente se è vero queste sono cose che non vanno fatte, ci scusiamo”. Poi il dg Armenia è stato chiaro: “Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”, riporta ‘cremonasport.it’.

Intanto la Procura starebbe già indagando su quanto accaduto. Non è purtroppo la prima volta che accade qualcosa del genere, lo sappiamo bene, e nel caso si accertasse la veridicità dell’episodio il pugno duro sarebbe inevitabile. In questi casi la pena prevista è di dieci giornate di squalifica. Una squalifica che sarebbe toccata ad esempio a Francesco Acerbi nella vicenda con Juan Jesus, ma le indagini non hanno confermato e il difensore dell’Inter non ha subito stop. Dieci giornate invece le ha scontate nel 2021 Michele Marconi del Pisa, siamo quindi sempre in Serie B, per una frase razzista rivolta a Joel Obi. Il rischio per Vazquez è lo stesso.