Insulti razzisti e bufera UFFICIALE: la Procura apre l’indagine

Quanto successo al triplice fischio non è affatto passato inosservato: la ricostruzione completa

Come una spada di Damocle, episodi legati ad insulti razzisti sono ritornati a calamitare l’attenzione mediatica. Ancora una volta il mondo del calcio diventa cassa di risonanza di gesti e di prese di posizione di questo tipo.

A farne le spese, questa volta, è stato un calciatore del Bari. Ci stiamo riferendo a Dorval che, al termine della sfida che ha visto i pugliesi sfidare la Cremonese, è stato bersagliato dagli insulti razzisti da parte di un calciatore della squadra avversaria. A raccontare l’accaduto, fornendo ulteriori dettagli a riguardo, è stato proprio il tecnico del Bari, Longo, che in campo ha provato a rincuorare il suo calciatore, visibilmente scosso per le frasi sentite. Intervenuto nel post partita, Longo ha infatti chiosato senza mezzi termini: “Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Vasquez ha detto a Dorval n***o di merda: parlare di razzismo nel 2025 è qualcosa di inaccettabile, non si può stare in silenzio, questa cosa va sottolineata”.

A prendere posizione sulla questione è stato anche il tecnico Stroppa, che così ha commentato l’episodio che ha visto il suo calciatore protagonista: “Se è stato qualcosa di grave, mi dispiace. Franco è un bravo ragazzo, queste cose non vanno fatte“. Per far luce sulla questione – nata da un acceso scambio di punti di vista a fine partita – la Procura si sarebbe già attivata, avviando le prime indagini, secondo quanto riferito da pianetabari.com. Vi forniremo ulteriori ragguagli sul caso razzismo nei confronti di Dorval quando trapeleranno nuovi risvolti ufficiali sulla questione.