Juve, McKennie strega pure i top club: anticipo secco sulla firma

L’americano si sta confermando fondamentale per i bianconeri, ma nel frattempo anche all’estero si sono accorti di lui e preparano l’offerta

La Juventus continua la corsa Champions in una stagione per cui tanti si aspettavano sicuramente qualcosa in più, nonostante l’esordio di un nuovo progetto non semplice da ‘digerire’. Per tutte le parti in causa, dall’allenatore a una rosa profondamente modificata nella forma e nella filosofia generale, oltre che poi per i tanti infortuni. I bianconeri sono lì, così come in Europa dovranno confermare la vittoria contro il PSV all’andata per approdare agli ottavi di finale. Un traguardo fondamentale per la Juve stessa sicuramente, ma forse soprattutto per il calcio italiano nell’ottica del ranking che può permetterci di avere di nuovo una quinta squadra qualificata in Champions League.

Per farlo servirà sicuramente l’apporto di calciatori che fino ad ora hanno sicuramente deluso, con l’associazione che in primis porta a ovviamente Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Sono tra l’altro i due acquisti più costosi della campagna acquisti di Cristiano Giuntoli, fino ad ora in ombra per diversi motivi. Per fortuna di Motta a sopperire c’è stato il solito Weston McKennie, che in queste ultime settimane ha agito da trequartista con Koopmeiners in panchina. L’americano, che parte sempre indietro nelle gerarchie, riesce poi sempre a ritagliarsi un posto da titolare, in un ruolo o nell’altro. Principale dimostrazione le partite giocate addirittura da terzino sinistro. Succede poi che non ad accorgersi di lui non sia solo Thiago Motta, ma anche altri allenatori e direttori sportivi, magari di top club.

McKennie, il Barcellona ci pensa e prepara l’offerta ma la Juve si è già mossa per il rinnovo

In questo caso su Weston McKennie si sarebbero accesi i riflettori del Barcellona. Secondo il portale specializzato ‘fichajes.net’, il nazionale stelle e strisce sarebbe entrato a far parte della lista di opzioni prese in considerazione dai blaugrana in vista della prossima stagione. L’ex Schalke 04 è in scadenza di contratto nel 2026, una situazione sulla carta favorevole ai catalani, che punterebbero a un’offerta al ribasso intorno ai 15 milioni di euro per convincere la Juve. La sua duttilità avrebbe convinto il Barcellona a puntare su di lui.

Ma come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa le prestazioni importanti di McKennie, a segno pure in Champions col PSV, hanno però spinto anche la Juve a volerlo blindare. Le parti infatti si stanno avvicinando sensibilmente al rinnovo di contratto, con una nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028 con un adeguamento dell’ingaggio che supererà i 3 milioni di euro netti a stagione. Serve chiaramente ancora qualcosa per la firma, non è detto che sia imminente ma la strada sembra tracciata in questo senso. Lo stesso americano è elemento importante in campo ma pure fuori, visto che è riconosciuto da tutti come anima dello spogliatoio e benvoluto anche dai tifosi.