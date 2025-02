Da emarginato a uomo della provvidenza: gol e rinnovo per McKennie

Il jolly statunitense bissa il gol in Champions contro il PSV Eindhoven: la Juve pronta a blindarlo con il rinnovo di contratto

Evidentemente a Weston McKennie porta bene il PSV Eindhoven. Lo statunitense sblocca il risultato nel primo round del playoff di Champions League, replicando la rete all’esordio stagionale in Europa sempre contro gli olandesi.

Sassata vincente sotto la traversa per l’ex Schalke 04 e Leeds, tra i migliori nel primo tempo dell’Allianz Stadium nelle fila bianconere. Per McKennie è il terzo centro in Champions, 5° complessivo in stagione nelle varie competizioni. Il jolly a stelle e strisce sempre più determinante nelle alchimie di Thiago Motta e questa sera è stato preferito a Koopmeiners sulla trequarti dello scacchiere bianconero.

Calciomercato Juventus, McKennie fa le fortune di Thiago Motta: Giuntoli pronto a blindarlo

Da emarginato e quasi fuori rosa a elemento imprescindibile per la Juventus, McKennie sta vivendo un’altra stagione sulle montagne russe alla Continassa.

L’americano sembrava a un passo dall’addio in estate, prima del rinnovo con la ‘Vecchia Signora’ fino al 2026 e al reintegro in gruppo. Il ‘Maghetto’ è un profilo che per caratteristiche piace molto a Thiago Motta, che ha sempre spesso belle parole per il centrocampista classe ’98. Impiegandolo poi quasi in tutti i ruoli del campo e con feedback sempre positivi. Come quelli che arrivano anche dal nuovo prolungamento con la Juve, con le parti vicine all’accordo fino al 2028 con possibile opzione per un ulteriore anno e un ritocco dell’ingaggio oltre i 3 milioni netti.

Servirà ancora qualche altra tappa per definire il tutto, ma una cosa è certa al momento: questo McKennie è l’uomo della provvidenza nella Juventus di Thiago Motta.