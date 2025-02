Mancini alla Juve prende quota: c’è la data

L’ex Ct dell’Italia ha voglia di ripartire dopo la fine dell’esperienza in Arabia. Aveva aperto alla Roma prima del ritorno di Ranieri

Thiago Motta è ben saldo sulla panchina della Juventus, nonostante una stagione fin qui al di sotto delle attese. E i tanti milioni, oltre 100, investiti sul calciomercato per consegnare al tecnico una rosa più giovane e in linea con la sua filosofia calcistica. Tuttavia qualche nome di potenziale sostituto è già cominciato a circolare, e pure illustre come Xavi e il grande ex Zidane. Senza dimenticare Roberto Mancini, fresco disoccupato dopo la fine dell’esperienza da Ct dell’Arabia.

Mancini aveva aperto alla Roma

Mancini non ha fretta, ma senz’altro voglia di ripartire. E stavolta da un grande club, italiano o anche straniero. Dopo l’esonero di De Rossi e prima che i Friedkin virassero su Ranieri, l’ex commissario tecnico dell’Italia ha accarezzato la possibilità di sedersi sulla panchina della Roma.

Tifoso Juve da ragazzino

Pur essendo stato giocatore e tecnico della Lazio, in qualche modo uno dei simboli dello Scudetto biancoceleste arrivato nel 2000, Mancini era più che aperto alla firma con i giallorossi. Anche a stagione in corsa. Alla Juve andrebbe di corsa, del resto non ha mai nascosto di aver tifato per i bianconeri quando era ragazzino. E chiudere la carriera ad alto livello a Torino, sarebbe senz’altro il massimo possibile per lo jesino che da allenatore ha vinto 14 trofei, di cui 4 campionati.

Mancini alla Juve: i bookmakers ci credono

Mancini alla Juve prende quota, nel senso che i bookmaker quotano a 5 – dando quindi una percentuale rilevante al suo reale approdo alla Continassa – il suo passaggio alla Juve entro il 1° settembre 2025. ‘Snai’ quota a 5 pure la stessa Roma, come possibile prossima destinazione del ‘Mancio’.

Tra le opzioni ci sono dei cavalli di ritorno, quali Inter e Manchester City. A 15 pure la firma con Milan e Paris Saint-Germain, a 20 il Como dovrebbe avrebbe senz’altro l’opportunità di fare una campagna acquisti importante.

C’è poi il romantico ritorno alla Lazio o alla Sampdoria, entrambe a 20 come Real Madrid e squadra della Saudi Pro-League. L’opzione più bassa, piazzata a 1,5, vale a dire la più probabile per gli scommettitori è la vacanza prolungata, ossia Mancini senza squadra al 1° settembre 2025.