Juventus, scelto il primo colpo a costo zero: Inter e Milan battute

Conclusa la finestra invernale di calciomercato, i club possono stringere accordi con i parametro zero della prossima estate: scelto il preferito dalla Juve

Terminato il mercato invernale, i calciatori prossimi allo svincolo hanno il diritto di stringere accordi con società terze per contratti che partono dal 1 luglio del 2025. Praticamente, da queste settimane i direttori sportivi sono già alla ricerca di giocatori per la prossima stagione.

La Juventus che sta attraversando un momento profondo di rivoluzione, potrebbe essere grande protagonista dell’estate. Specialmente se centrerà l’obiettivo Champions League. Le occasioni non mancano. Ci sono diversi giocatori che potrebbero fare a caso di mister Motta e che si libereranno a parametro zero quando la società bianconera sarà impegnata al Mondiale per club negli Stati Uniti. E tra i top player messi nel mirino, c’è un attaccante canadese finito sul taccuino dei migliori club d’Europa.

Niente Inter per David, c’è la Juventus: il sondaggio

Abbiamo chiesto ai nostri follower del gruppo Telegram “Calciomercato.it” quali potrebbero essere i migliori colpi a parametro zero dei top club di Serie A. Abbiamo inserito due opzioni per Juventus, Milan e Inter, ma ad avere la meglio è stato proprio l’eventuale trasferimento di Jonathan David in bianconero. In effetti, le prestazioni di Vlahovic non convincono. E non è un caso che Giuntoli e Thiago Motta abbiano puntato proprio su Kolo Muani.

Con circa il 52% dei voti, i nostri seguaci sostengono che il centravanti del Lille potrebbe essere il miglior colpo gratis per la Juve. Netta differenza con il 16% dei votanti, i quali pensano che l’affare migliore sia il passaggio dello stesso David all’Inter, magari in sostituzione di una seconda linea come Arnautovic. Quest’estate, se confermati ancora Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la società nerazzurra dovrà alzare il livello della panchina.

Occhio anche al 12% sul trasferimento Meret-Inter, poiché il portiere del Napoli è entrato in scadenza di contratto. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra entourage e società azzurra per rinnovare l’accordo, perché entrambe le parti coinvolte vorrebbero proseguire il percorso insieme. Ma nulla è ancora deciso. E l’Inter avrà bisogno di un portiere. Milan “battuto” invece, poiché gli affari a parametro zero per Lindelof o Calvert-Lewin non convincono più di tanto.