Juve-Inter, Inzaghi e la tegola Thuram: “Sente ancora dolore. Conte e gli arbitri? C’è un trattamento diverso”

Vigilia del Derby d’Italia tra la ‘Vecchia Signora’ e la squadra campione d’Italia: le dichiarazioni da Appiano Gentile dell’allenatore nerazzurro

Il Derby d’Italia tra Juventus e Inter catalizzerà l’attenzione domenica sera nel posticipo di campionato valido per la 25° giornata del campionato di Serie A.

Tappa fondamentale in casa nerazzurra per la corsa scudetto, con la squadra campione d’Italia che ha accorciato in classifica dopo l’ultimo turno sulla capolista Napoli, adesso distante una sola lunghezza. Simone Inzaghi, alla vigilia del big match dell’Allianz Stampa, interviene in conferenza stampa davanti ai giornalisti: “Sappiamo tutti cosa rappresenta Juve-Inter per la nostra società e la tifoseria. È una partita importante in un momento delicato della stagione e sappiamo che servirà un’ottima partita. La Juventus è una squadra che ha qualità e che si è rinforzata nel mercato invernale, con un ottimo allenatore che stimo molto”.

Sulla formazione e le condizioni di Thuram: “Rientrano Dimarco e Dumfries, oggi dovremo valutare Marcus che sente ancora un po’ di dolore. Vedremo che sensazioni avrà dopo la rifinitura, sappiamo tutti la sua importanza: in questo momento è più no che sì.

“Mi sono arrabbiato dopo 4-5 episodi perché sono umano anche io e pensavo alla mia Inter. Quando succede qualcosa per noi se ne parla giorni e giorni nelle trasmissioni e la testimonianza l’abbiamo avuta lunedì”.

“Le parole di Conte? Ho risposto prima, gli errori ci sono e ci saranno sempre da parte di tutti. Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento che c’è tra l’Inter e le altre squadre, per difedere il mio lavoro e quello della squadra”.

“Calhanoglu ha avuto qualche rallentamento, che non aveva mai avuto prima in carriera. Non si è fermato per delle cose importantissime, ma comunque lo hanno rallentato. Ha giocato tre spezzoni dopo il rientro, che l’hanno aiutato ad alzare la condizione. Sta lavorando molto bene in allenamento, lui è molto tranquillo e presto lo vedremo al suo livello. Non c’è nessun problema”.

In aggiornamento