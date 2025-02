Thuram ma non solo: quattro spine per Inzaghi in vista della Juve

L’Inter si prende la rivincita contro la Fiorentina, ma deve fare i conti con l’infortunio rimediato dall’attaccante francese. La situazione dell’infermeria nerazzurra

Simone Inzaghi torna a respirare dopo giorni di critiche e attacchi per la fragorosa sconfitta nel recupero della scorsa settimana contro la Fiorentina.

L’Inter si rimette subito in carreggiata, conquistando una vittoria fondamentale – come l’ha definita lo stesso allenatore piacentino nel post partita – per la corsa scudetto e con i campioni d’Italia adesso a un solo punto in classifica dalla capolista Napoli. Inzaghi spazza via i fantasmi e si prende la rivincita sulla Fiorentina, al termine di un match vibrante e dove non sono mancate le polemiche tra arbitraggio e VAR. Quello che contavano però erano i tre punti per l’Inter, che adesso è attesa domenica sera dal big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Inter, Thuram a rischio per il Derby d’Italia contro la Juve

Se Inzaghi sorride per il rientro di Acerbi, autore di un’ottima prestazione al cospetto dello ‘spauracchio’ Kean, la nota stonata della notte di San Siro riguarda l’infortunio di Marcus Thuram.

L’attaccante francese, dopo un colpo rimediato nel primo tempo, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 27 minuti lasciando il campo ad Arnautovic, poi alla fine decisivo con il suo gol nella ripresa. Il figlio d’arte ha provato a stringere i denti, ma poco dopo ha chiesto il cambio alla panchina. Per lui si tratta di una contusione alla caviglia sinistra, che andrà valutata nei prossimi giorni in vista appunto del Derby d’Italia contro la Juve. La presenza di Thuram è a rischio, così come sono da verificare le condizioni di Arnautovic e Bastoni.

Il centravanti austriaco è stato sostituito da Taremi nel finale per un fastidio all’adduttore della coscia, con lo stesso ex Bologna che a fine partita ha voluto però rassicurare sulle sue condizioni. Affaticamento muscolare invece per il difensore della Nazionale, con la sua gara finita a metà ripresa e rimpiazzato dal nuovo acquisto Zalewski. Inzaghi conta comunque di recuperare Dimarco, fermato da un attacco influenzale nel match contro la Fiorentina.