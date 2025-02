Inzaghi punge il Milan e si tiene stretta l’Inter: “Ho accettato questa sfida”

La squadra campione d’Italia torna alla vittoria: le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo il match con la Fiorentina

C’è tutto nell’urlo di Simone Inzaghi al fischio finale dell’arbitro La Penna. L’Inter riscatta il tonfo di Firenze e supera la Fiorentina nel ‘replay’ di San Siro. Il tecnico piacentino sente la tensione in panchina, si agita e striglia i suoi, che alla fine gli regalano una vittoria preziosissima in chiave scudetto.

L’Inter adesso è alle calcagna del Napoli, in attesa del Derby d’Italia di domenica sera a Torino contro la Juventus: “Abbiamo vinto una partita determinante per il nostro cammino. Ho visto una squadra matura, l’approccio è stato ottimo e non era scontato visto che la Fiorentina difendeva con tanti uomini. Ci sono altre squadre che non mollano e come noi hanno un grande obiettivo – esordisce Inzaghi in conferenza stampa – Le critiche? Ero contento che si parlasse solo di Inzaghi dopo la sconfitta di Firenze, volevo che i ragazzi restassero tranquilli. Ho cercato di alleggerirli, non abbiamo fatto ritiro e sono rimasti con le loro famiglie. Mi hanno regalato tante gioie e trofei in questi anni: su di loro non ho mai avuti dubbi”.

Inter-Fiorentina, Inzaghi sbotta in conferenza: “Quel rigore non esiste mai”

Inzaghi, come il collega Palladino, si arrabbia per le decisioni arbitrali: “Il rigore di Darmian non esiste mai. La scorsa settimana il VAR non è intervenuto su un episodio che ci avrebbe permesso di vincere una gara importante. Capisco Palladino sull’angolo, a noi è successa la stessa cosa a Leverkusen”. Il tecnico interista sul VAR si riferisce all’episodio nel derby contro il Milan che ha visto protagonisti Thuram e Pavlovic.

🗣️ #InterFiorentina – #Inzaghi in conferenza: “Abbiamo vinto una partita determinante per il nostro cammino. Ho visto una squadra matura, l’approccio è stato ottimo e non era scontato. Ci sono altre squadre che non mollano e come noi hanno un grande obiettivo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/op2ChBSdOU — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 10, 2025

Se Inzaghi si aspettava qualcosa in più dal mercato? L’allenatore piacentino analizza con lucidità la situazione societaria, aprendo a un futuro in nerazzurro anche per i prossimi anni: “Sono molto contento della squadra che mi ha allestito la dirigenza, quando sono arrivato sapevo che c’erano dei problemi e dovevamo rispettare dei paletti. Anche nell’ultimo mercato ci siamo mossi in questa direzione e abbiamo preferito rimanere così. Io non ho mai messo alla porta nessuno, anche perché tutti ci tengono tantissimo alla maglia dell’Inter. Abbiamo provato a prendere qualcun altro, valutando tutto con la società. Quattro anni fa ho accettato questa sfida con grandissima voglia e voglio mantenere l’Inter a questi livelli“, conclude Inzaghi dalla sala conferenze del ‘Meazza’.