L’Inter perde Thuram: Juve a serio rischio! Scintille in panchina, furia Inzaghi

L’attaccante francese costretto a lasciare il campo poco prima della mezz’ora per un infortunio muscolare

Tegola per l’Inter nella prima parte del match contro la Fiorentina, posticipo della 24° giornata del campionato di Serie A.

Simone Inzaghi deve rinunciare a uno dei suoi titolarissimi, visto il problema fisico accusato da Marcus Thuram. L’attaccante francese lamentava un fastidio alla caviglia sinistra, con Barella che si è accorto subito delle condizioni precarie del compagno richiamando la panchina e l’allenatore piacentino. Thuram ha provato a stringere i denti, ma dopo qualche minuto è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto dentro Arnautovic, che si è scadalto a bordocampo in fretta e furia.

Inter-Fiorentina, scintille in panchina tra Inzaghi e Palladino

L’austriaco è stato preferito a Taremi come partner di capitan Lautaro Martinez dopo il ko di Thuram, che dalle prime notizie che filtrano ha rimediato una contusione alla caviglia e che rischia di saltare a questo punto il big match di domenica contro la Juventus. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista della sfida dell’Allianz Stadium.

Qualche istante dopo arriva la rete del vantaggio dell’Inter con l’autogol di Pongrancic sugli sviluppi di un corner, tra le proteste della Fiorentina per il tiro dalla bandierina concesso ai padroni di casa. Scintille tra le due panchine, con Inzaghi agitatissimo e furioso a bordocampo: giallo per il tecnico di casa, così come per il collega Palladino.