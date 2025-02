Juve-Inter, Thiago Motta: “È la partita più importante del campionato. Cambiaso è recuperato”

A presentare il derby d’Italia tra Juventus e Inter è Thiago Motta, che parla in conferenza stampa: i bianconeri ci arrivano con 3 vittorie consecutive per la prima volta in stagione

Non è mai una sfida banale, non è mai una partita come le altre e anche quest’anno Juventus-Inter arriva con grandi aspettative: all’andata è finita con un pirotecnico 4-4, ora le due squadre ci arrivano puntando al bersaglio grosso. Dopo che ha parlato Simone Inzaghi, anche Thiago Motta presenta la sfida in conferenza stampa.

Per la prima volta in stagione la Juventus ci arriva con 3 vittorie consecutive, mentre i nerazzurri hanno avuto tutta la settimana per preparare la partita, cosa che non succedeva da 3 mesi. Segui la conferenza stampa di Thiago Motta in diretta sulle pagine di Calciomercato.it:

STATO SQUADRA –“La squadra sta bene, vincere fa sempre bene. Porta stimoli e energie in più. Vedo i ragazzi molto bene, domani recupereremo Cambiaso per la partita”

VITTORIA – “Noi cerchiamo sempre la vittoria. Il nostro lavoro è prepararsi, fare le cose giuste per arrivare alla vittoria e la vittoria bisogna meritarsela”

DERBY D’ITALIA – “Quella di domani è una partita importantissima, se non la più importante del nostro campionato. La partita di domani è la più importante perché è la prossima, non pensiamo a quella di mercoledì. La squadra che scende in campo domani è quella che penso che sia la migliore per affrontare l’Inter nei primi 45 minuti”

CENA DI SQUADRA – “Una partita così è sentita dai giocatori, dagli allenatori e dai tifosi. La cena l’abbiamo fatta perché stiamo tanto tempo insieme nel lavoro, quindi volevamo stare in un ambiente diverso”

SFIDA CON INZAGHI – “Né io né Inzaghi entriamo in campo. È un grandissimo allenatore che rispetto molto, perché è una persona seria”

RENATO VEIGA – “Renato ha questa qualità per iniziare bene il gioco e ci permette di non abbassare sempre il centrocampista. Con lui abbiamo un giocatore in più per iniziare il gioco da dietro”

SFAVORITI – “Io mi sento bene perché vedo i ragazzi bene e mi sento con molta energia. Ci siamo preparati bene perché abbiamo avuto tempo e mi sento tranquillo in questo momento”

ARBITRI – “Penso che gli errori ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Io sono il primo a sbagliare. Penso che se ne parli anche troppo, ma fa parte di questo gioco e va accettato. Domani ci saranno tre squadre in campo. La nostra, l’Inter e la squadra arbitrale”

SPETTACOLO – “Tutti vogliono vincere, per vincere bisogna meritarselo, ma tutti vogliono vedere uno spettacolo. Il tifoso che paga il biglietto e guarda la televisione vuole vedere un buono spettacolo”

CONTINUITA’ – “Spero che la continuità ci sia per tanto tempo è per questo che stiamo lavorando. Le tre vittorie sono arrivate in maniere diverse, l’obiettivo è fare una grandissima partita domani”

VITTORIA – “Domani dobbiamo vincere perché meritiamo la vittoria. Sia Renato Veiga sia la squadra hanno bene a mente questa cosa. Vogliamo sempre vincere, anche in allenamento”

TRANSIZIONI – “Dobbiamo essere attenti alle transizioni, perché troveremo una squadra che nelle transizioni è molto brava”

KOOPMEINERS – “Sicuramente non è stato contento di non aver giocato contro il PSV. Domani vedremo se inizia o se darà il suo contributo a partita in corso”

CALCI PIAZZATI – “Prepariamo sempre i calci piazzati, è un aspetto molto importante nel gioco. Siamo sempre attenti in funzione dei nostri giocatori e delle caratteristiche dei nostri avversari”