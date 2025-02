Dubbi sul futuro di Conte a Napoli: ‘offerta’ per il clamoroso ritorno

Il futuro del tecnico salentino sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Ecco le cifre sul tavolo

Primo in classifica nonostante il mezzo passo falso casalingo contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte vuole provare ad allungare sull’Inter, impegnata nel derby d’Italia dell’Allianz Stadium. Rivitalizzando un ambiente che appariva assolutamente demotivato, il tecnico salentino è riuscito a dare un’impronta di gioco alla sua squadra. Il mercato invernale, però, non ha aiutato l’ex allenatore di Juventus ed Inter (tra le altre), privandolo di un calciatore importante come Kvaratskhelia.

Pur preferendo adottare un profilo basso, Conte sa di giocarsi tanto, tantissimo nei prossimi mesi. Il fatto che il tecnico italiano si trovi bene a Napoli è confermato dalle prese di posizioni con le quali, in tempi e in modi diversi, ha fatto emergere un’idea di progettualità. Al futuro, però, ci sarà tempo e modo di pensare e in un vortice tumultuoso come quello rappresentato dal mercato allenatori è sostanzialmente prematuro sbilanciarsi. La sensazione – sotto questo punto di vista – è che molto dipenderà dall’esito di una stagione che vede comunque il Napoli pienamente in lotta per l’unico obiettivo stagionale rimasto, il campionato appunto. Ragion per cui, ipotizzare che Conte l’anno prossimo possa sedere su un’altra panchina diversa da quella del Napoli non rappresenta un’opzione utopistica.

Calciomercato Napoli, Conte in Premier League: la posizione dei bookmakers