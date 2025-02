Via da Napoli, contatti Ibrahimovic-Conte: cosa sta succedendo

L’attuale tecnico degli azzurri sarebbe in contatto con i rossoneri per la prossima stagione: la rivelazione in diretta

Primo in classifica, nonostante abbia perso il suo miglior giocatore nel corso del mercato di gennaio. Antonio Conte ha trasformato il Napoli in pochi mesi, rendendo gli azzurri una squadra in grado di lottare per il vertice.

Un’impresa che ora il tecnico salentino vuole trasformare in trionfo, anche se non sarà facile tenere il passo dell’Inter campione d’Italia. Non sarà facile perché il mercato non ha aiutato l’allenatore e la sfortuna ha fatto il resto azzerando in pratica la fascia sinistra con gli infortuni in serie di Olivera, Spinazzola e Neres.

Situazione complicata alla quale Conte pensa di reagire cambiando modulo e rilanciato Raspadori dal primo minuto, provando a trovare un nuovo equilibrio che possa consentire di resistere in testa alla classifica. Quel che dirà il campo lo si vedrà nei prossimi mesi e probabilmente sarà importante anche per il futuro del tecnico, legato da un contratto triennale alla società partenopea.

Un futuro che potrebbe essere lontano dal Napoli se trovassero conferme le indiscrezioni lanciate in diretta da Alfio Musmarra a ‘TopCalcio24’.

Calciomercato, contatti Ibra-Conte: il futuro del Milan

Il giornalista ha, infatti, affermato: “Abbiamo saputo che ci sono stati dei contatti tra Ibra e Conte. Da gennaio sono in contatto”.

Il nome di Conte non è una novità per il Milan: già lo scorso anno si parlò di un possibile approdo in rossonero del tecnico salentino, prima che la società puntasse Paulo Fonseca e l’allenatore dicesse sì alla corte del Napoli.

In estate poi ci fu un botta e risposta a distanza proprio tra Ibrahimovic e Conte. Lo svedese nel presentare Fonseca spiegò il motivo per cui non aveva puntato l’ex Inter: “Il Milan ha un allenatore, non un manager: è diverso. Con tutto il rispetto per un grande tecnico, non era quello che cercavamo”. Parole alle quali proprio Conte rispose in maniera piccata: “Mi considero un manager, voglio avere voce in capitolo e questo magari da altre parti può dar fastidio”. Attriti dell’estate scorsa, chissà che il tempo non abbia fatto cambiare idea.