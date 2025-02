Juventus, via libera per la cessione: fissato il prezzo a 85 milioni

La dirigenza bianconera e il Dt Giuntoli pianificano già le strategie per il prossimo mercato estivo

Dusan Vlahovic è sempre più ai margini della Juventus e ha perso il posto da titolare nell’attacco bianconero dopo l’arrivo di Kolo Muani.

Il francese ha avuto un impatto devastante con la maglia della ‘Vecchia Signora’ dopo il suo sbarco in prestito secco dal Paris Saint-Germain alla corte di Thiago Motta. Il nuovo arrivato ha conquistato subito la fiducia dell’allenatore e messo a referto 5 reti in appena 4 partite giocate. Con il conseguente accantonamento dall’undici iniziale di Vlahovic, alla quinta panchina consecutiva nell’ultimo match dei playoff di Champions League vinto dalla Juve contro il PSV Eindhoven. Il serbo è stato applaudito dal pubblico dell’Allianz Stadium al suo ingresso in campo, proprio per sostituire Kolo Muani.

Calciomercato Juventus, spunta anche Luiz Diaz per il dopo Vlahovic

Staffetta non solo in campo tra i due centravanti, visto che la dirigenza della Juventus sta lavorando per la conferma del nazionale francese. Vlahovic infatti è destinato all’addio la prossima estate, considerando le difficoltà del rinnovo di contratto in scadenza nel 2026.

Le trattative tra le parti restano in alto mare e la dirigenza della Continassa – a meno di colpi di scena – proverà a cedere l’ex Fiorentina al miglior offerente per circa 30-40 milioni di euro. Kolo Muani sta convincendo tutti, con il Dt Giuntoli che ha confermato la volontà di negoziare con il PSG la permanenza del giocatore sotto la Mole. Ma non c’è solo Kolo Muani sul taccuino dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ per il dopo Vlahovic in attacco. Nella lista di Giuntoli figurano anche Osimhen, Jonathan David e Zirkzee, ai quali si aggiunge inoltre Luis Diaz. Stando al portale ‘Transferfeed.com’, il colombiano potrebbe lasciare il Liverpool a fine stagione e sarebbe finito nel mirino della Juve oltre a Barcellona e Al-Nassr.

Il tecnico Slot avrebbe dato il via libera alla cessione dell’ex Porto, sotto contratto fino al 2027 con i ‘Reds’ e con una valutazione intorno agli 85 milioni di euro. Luis Diaz nella stagione in corso ha realizzato finora 12 reti tra campionato coppe.