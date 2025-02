Doppio annuncio su Thuram e le ultime su Juventus-Inter

Meno due giorni al derby d’Italia valevole per la 25esima giornata di Serie A. Sfida nella sfida quella tra i fratelli d’arte

Manca sempre meno a Juventus-Inter, posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. I bianconeri di Thiago Motta non possono perdere punti in chiave zona Champions, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono obbligati a vincere per evitare di perdere di nuovo terreno dal Napoli di Conte, che giocherà domani pomeriggio in casa della Lazio.

Juve-Inter sarà anche la sfida dei fratelli Thuram

Sfida nella sfida in questo derby d’Italia, terminato all’andata con un pirotecnico 4-4, sarà quella tra i due fratelli Thuram: Khephren e Marcus. Va detto, però, che il primo potrebbe ripartire nuovamente dalla panchina, nel caso la quarta consecutiva, entrando soltanto a gara in corso come accaduto anche martedì scorso contro il PSV Eindhoven.

Verso Juve-Inter: Thuram il grande dubbio di Inzaghi

L’attaccante nerazzurro dovrebbe invece riuscire a smaltire la botta alla caviglia sinistra. Lui vorrebbe esserci fin dal primo minuto, ma i dubbi ancora non sono stati sciolti. Solo domani, alla vigilia e con il possibile suo rientro in gruppo, si avranno più certezze sulla disponibilità o meno di Thuram per Torino, e se – in caso di via libera – partirà dall’inizio o dalla panchina.

L’Inter vuole blindare Thuram eliminando la clausola

A TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato della supersfida di domenica sera e, appunto del derby tutto in famiglia tra i due Thuram. A proposito di Marcus, abbiamo rilanciato la notizia di Calciomercato.it sul suo possibile rinnovo con l’Inter.

L’obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di prolungare il contratto del francese oltre giugno 2028, alzando l’attuale ingaggio che è di 6 milioni netti all’anno (con Decreto crescita. Non solo, il club di Oaktree punterà a togliere la clausola risolutiva che si vicina a90 milioni di euro. In tal modo si metterebbe al riparo da eventuali assalti dall’estero. Ricordiamo che il numero 9 sarebbe tornato nel mirino del PSG, in più su di lui ci sono diversi club di Premier.