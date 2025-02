Clausola e nuovo accordo per Thuram: l’Inter ha già deciso | CM.IT

Il figlio d’arte cerca il recupero per il big match contro la Juventus, intanto il club nerazzurro risponde agli assalti dall’estero per il centravanti francese

Simone Inzaghi incrocia le dita e spera di recuperare Marcus Thuram per il sempre sentitissimo Derby d’Italia di domenica sera in casa della Juventus.

L’attaccante francese anche questa mattina ha svolto una seduta personalizzata, lontano dal resto della squadra. Thuram sente ancora un po’ di dolore alla caviglia, dopo la contusione rimediata nell’ultimo match vinto dall’Inter contro la Fiorentina. Saranno decisivi gli allenamenti di domani e sabato prima della partenza per Torino, anche se continua a filtrare fiducia sul recupero del figlio d’arte per affiancare capitan Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro.

In preallarme c’è Taremi, considerano che pure Arnautovic non è al meglio: l’austriaco ha accusato un fastidio muscolare dopo il gol-vittoria con la Fiorentina e al pari di Thuram si è allenato a parte. Inzaghi spera ovviamente di avere a sua disposizione il miglior undici possibile, con ovviamente il recupero del nazionale francese nel reparto offensivo dell’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta pronto a blindare Thuram

Thuram nel Derby d’Italia all’Allianz Stadium è atteso nuovamente dall’incrocio con il fratello Khephren, dopo il pirotecnico 4-4 della gara d’andata a San Siro.

Il numero nove è uno dei big della formazione di Simone Inzaghi e ha già toccato quota 14 centri complessivi in stagione tra campionato e coppe. Un giocatore quindi sempre più al centro del progetto e che l’Inter vuole tenersi stretta anche in futuro, facendo leva sulla volontà dello stesso Thuram di continuare a indossare la maglia nerazzurra. Un desiderio espresso anche pubblicamente, con la dirigenza di Viale della Liberazione al lavoro per blindare il figlio d’arte come raccontato da Calciomercato.it nei mesi scorsi.

La ‘Beneamata’ punta a prolungare il contratto del giocatore oltre il 2028, con ritocco dell’ingaggio rispetto ai 6 milioni netti all’anno (con Decreto crescita) che percepisce attualmente. Inoltre, l’Inter proverà a togliere la clausola rescissoria vicina ai 90 milioni di euro e mettersi così al riparo da eventuali assalti dall’estero – Premier League e Paris Saint-Germain in particolare – nel prossimo mercato estivo.