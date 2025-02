Svolta Theo Hernandez: “Futuro lontano dal Milan” | ESCLUSIVO

L’annuncio durante ‘Zona Rossonera’, trasmissione sul canale Youtube di Calciomercato.it

Nel corso di questa stagione è stata una delle note più deludenti in casa Milan e per le sue prestazioni è finito spesso sul banco degli imputati. E il futuro di Theo Hernandez sembra essere un punto interrogativo. Il contratto del difensore scadrà a giugno del 2026 e ancora non arrivano segnali in merito al rinnovo.

Un argomento di cui si è parlato anche nel corso di ‘Zona Rossonera’, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Francesco Letizia ha sottolineato come il francese debba meritarsi il rinnovo, mentre il collega Giovanni D’Elia ha espresso tutti i suoi dubbi in merito ad una permanenza del transalpino. “Il futuro di Theo Hernandez sarà lontano dal Milan, è una mia idea. Il Milan ha tentennato all’offerta del Como, che era veritiera. L’abbiamo verificata su più fronti. Non so se Theo o Leao, ma credo che uno dei suoi top player il Milan lo lasci partire in estate. Penso che Theo sia uno dei terzini sinistri più forti al mondo, ma credo che quest’estate possa essere il momento in cui dica addio”.

Milan-Joao Felix: si discute la permanenza

D’Elia ha parlato anche di quello che è stato il mercato in entrata: “Gimenez senza dubbio è stato l’acquisto più importante. Al Milan mancava da troppo un numero 9. Gli altri sono acquisti mirati, Joao Felix non è una scommessa, Bondo e Sottil conoscono la Serie A, Walker è straordinario, per lui avevo pochissimi dubbi. Se devo sceglierne uno però scelgo Gimenez, perché da troppo mancava un 9″.

Sul futuro di Joao Felix non è impossibile pensare ad una permanenza: “Le sue qualità sono indiscutibili, non provavo queste sensazioni da anni. Con la Roma sono bastati 5 minuti per farci riavere la voglia di vedere le partite del Milan. Per il riscatto io penso che tra Milan e Chelsea ci sia una buona parola data al momento dell’affare, ma lui deve dare una mano al Milan a raggiungere gli obiettivi. Il Milan si aspetta da lui la qualità che è mancata in questi anni. Lui lo scorso anno ha fatto 10 gol a Barcellona, non è stata una pessima annata. Se farà bene allora il riscatto sarà più semplice di quanto ci aspettiamo”.