Milano scippa la Juve: uragano Osimhen in Serie A

L’attaccante nigeriano può tornare in Italia dopo l’esperienza in Turchia: non c’è solo l’opzione bianconera

Sembrava destinato ad approdare in tutt’altri lidi, ma alla fine dello scorso mercato estivo Victor Osimhen è volato in Turchia. Una meta non certamente tra le prime della classe, ma anche al Galatasaray il nigeriano ha mostrato si saper fare gol.

12 le reti segnate in campionato in 17 partite, 17 in stagione. Numeri certamente importanti, che fanno capire come Osimhen sia uno degli attaccanti più appetibili sul mercato. Il suo percorso con il Napoli sembra ormai concluso, ma è chiaro che il club partenopeo spera di ricavare una cifra importante dalla sua cessione. E a tal proposito sembra che il calciatore sia stato offerto in Inghilterra, il campionato più ricco, dove ci può essere un ampio numero di pretendenti.

Juventus, anche il Milan su Osimhen: il punto dell’affare

Dalla Turchia sottolineano appunto come il Napoli abbia offerto il calciatore al Newcastle. Lo riferisce ‘Fotospor’. I ‘Magpies’ avevano provato ad acquistare il calciatore in estate, ma le alte richieste partenopee avevano fatto desistere il club inglese.

Ora però la pista potrebbe riaprirsi. Difficile che il Napoli possa chiedere più di 100 milioni come invece sperava di ottenere la scorsa estate, ma il Newcastle non è l’unico club interessato. Dalla Turchia riferiscono che sulle tracce del nigeriano ci sarebbero tanti altri club. In Premier il giocatore piace a Chelsea, Arsenal e Liverpool, ma occhi anche ad altre piste. Real Madrid e Barcellona, per esempio, ma anche Milan e Juventus sono in corsa per il nigeriano. I rossoneri però hanno fatto un grande investimento in attacco a gennaio con Gimenez e appare complicato che possano ripetere un’operazione ancor più onerosa. La Juventus invece avrebbe come opzione numero uno la conferma di Kolo Muani, come confermato dallo stesso Giuntoli. Molto però potrebbe dipendere da come vorranno giocare i tecnici di Milan e Juventus. Il calciatore nel frattempo ha rifiutato proposte dall’Arabia Saudita: segno che la priorità resta giocare in un campionato europeo. Il Galatasaray comunque non molla e spera di poter trattenere l’attaccante, anche se economicamente sarebbe uno sforzo enorme per il club di Istanbul.