Giuntoli rompe gli indugi: l’annuncio su Kolo Muani

Il Football Director della Juventus ha parlato della possibilità di confermare l’attaccante francese anche il prossimo anno

Prima di Juventus-Psv Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di ‘Sky’ e si è soffermato anche sui nuovi acquisti che questa sera giocheranno dal primo minuto.

MERCATO IMPORTANTE – “Avevamo la necessità di colmare le defezioni dovute a gravi infortuni e siamo dovuti intervenire nella fase difensiva con tre giocatori e in avanti con Kolo Muani per la situazione di Milik. Siamo contenti, ora dobbiamo dare continuità di risultati”.

FUTURO KOLO MUANI – “I rapporti sono ottimi con il Psg, abbiamo fatto un lavoro normale di grande volontà nel periodo lontano dal mercato perché c’era la preoccupazione che Milik non tornasse. C’è la volontà di proseguire, di rimettersi a sedere a fine anno per capire come fare per continuare con lui”.

KOOPMEINERS – “Nella prima parte ha dato tanto. Non ha fatto preparazione, ha avuto un problema al costato. In certe partite ha fatto tanto ma non gli è stato riconosciuto, gli mancano i suoi numeri. Douglas Luiz farà la sua parte”.

ACQUISTI MANCINI – “Dopo Cabal che era l’unico mancino insieme a Cambiaso, dovevamo intervenire con un piede mancino. Ne sono arrivati due, siamo contenti. Sono ragazzi di grande duttilità: kelly può fare anche il centrale e Veiga può giocare in mediana”.

Juventus, che impatto di Kolo Muani

Nelle sue dichiarazioni Giuntoli ha ammesso che la Juventus sta pensando alla conferma di Kolo Muani che ha avuto un impatto incredibile con il mondo bianconero.

Tre partite, cinque gol con le doppiette contro Empoli e Como che sono valse sei punti fondamentali per la corsa al piazzamento Champions. Un piazzamento fondamentale per proseguire il percorso iniziato con Thiago Motta e anche per poter trattare con il Psg per la conferma di Kolo Muani.

Una conferma che il bomber ex Eintracht Francoforte si è già meritato, conquistando allenatore, dirigenti, compagni e anche tifosi. È lui l’uomo in più finora di questa Juventus e stasera ha l’occasione per confermarlo ancora una volta.