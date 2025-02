Conceicao critica gli attaccanti: “Tante occasioni non sfruttate”

Le parole del tecnico del Milan dopo il ko col Feyenoord nel match d’andata degli spareggi Champions: “Persi tanti duelli e non siamo stati efficaci”

“Siamo a metà di una eliminatoria, ci sono ancora 90 minuti da fare”. Conceicao è già proiettato alla gara di ritorno, con il Milan che dovrà battere il Feyenoord con due gol di scarto per qualificarsi agli ottavi di Champions. “Loro sono stati molto aggressivi e hanno vinto tanti duelli – ha sottolineato a ‘Prime’ il tecnico portoghese commentando il ko di Rotterdam – Quando è così è più difficile vincere. Abbiamo avuto delle occasioni almeno per pareggiarla, ma non siamo stati efficaci”.

Conceicao suona l’allarme: “Non abbiamo molto tempo”

“Se andrò avanti col quartetto offensivo? Adesso dobbiamo vedere questa partita, per capire dove migliorare – ha risposto Conceicao – Non abbiamo molto tempo, perché sabato c’è il Verona e poi il ritorno. Certamente ci sono cose da migliorare per vincere e passare il turno, che è il nostro obiettivo”.

Attaccanti nel mirino: “Tante chance non sfruttate”

Stasera al Milan è mancata anche cattiveria, segnale del fatto che Conceicao debba continuare a lavorare molto per migliorare tale aspetto. A proposito di questo, il portoghese non ha risparmiato critiche proprio agli attaccanti: “In Champions il livello è alto, quindi abbiamo bisogno anche di aggressività offensiva. Abbiamo avuto tante chance negli ultimi trenta metri e non le abbiamo sfruttate nella maniera giusta”.

Feyenoord-Milan, Reijnders: “I quattro attaccanti non sono stati il problema. Ecco cosa è mancato”

“Il problema di stasera non sono stati i quattro attaccanti“, ha detto Reijnders a ‘Sky Sport’ scagionando i suoi compagni: “Siamo mancati in aggressività e abbiamo concesso diversi contropiedi. In generale non abbiamo fornito una prova sufficiente”.

“Se mi trovo bene da mediano? Certo, ora devo controllare di più il gioco però ho comunque la libertà di andare ad attaccare. Ma stasera avrei dovuto farlo di più”.

Top e Flop di Feyenoord-Milan

Secondo il nostro pagellista Martin Sartorio, il peggiore in campo dei rossoneri è stato Maignan, la cui papera è stata alla fine decisiva per la sconfitta. Il migliore, invece, Pavlovic.