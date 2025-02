Yildiz fuori all’intervallo: fa discutere la scelta di Thiago Motta

Il fantasista turco e numero dieci della Juventus sostituito dopo il primo tempo della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven

Dura solo 45 minuti la partita di Kenan Yildiz, sostituito all’intervallo da Thiago Motta nel match d’andata dei playoff di Champions League tra Juventus e PSV Eindhoven.

A parte qualche fiammata, impalpabile questa volta la prestazione del fantasista turco, autore di uno splendido gol contro gli olandesi nel primo match stagionale in Europa. Scelta tecnica e che fa discutere quella di Motta, con un occhio anche a gestire le energie in vista del big match di campionato di domenica sera sempre all’Allianz Stadium contro l’Inter. Al posto di Yildiz in campo Mbangula, che si è piazzato a sinistra della batteria dei trequartisti della Juve.

La ‘Vecchia Signora’ al termine del primo tempo conduceva per 1-0 grazie al destro vincente di McKennie, mentre a inizio ripresa Perisic ha gelato lo ‘Stadium’ con la zampata del pareggio. Fischi copiosi per l’ex Inter, con il pubblico bianconero già in clima Derby d’Italia in vista della super sfida contro la squadra allenata da Simone Inzaghi.