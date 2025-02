PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-PSV 2-1: McKennie tuttofare, disastro Kelly

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Lo statunitense apre le marcature, mentre Mbangula consegna un successo prezioso a Thiago Motta

La Juventus fa suo il primo round dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven grazie al guizzo nel finale di Mbangula, subentrato nella ripresa allo spento Yildiz.

McKennie nel primo tempo aveva sbloccato la gara con un potente destro sotto la traversa, con il nazionale statunitense che svetta nello scacchiere bianconero. L’ex Inter Perisic si vendica dei fischi gelando l’Allianz Stadium con la zampata del pareggio, approfittando della dormita del disastroso Kelly. Thiago Motta azzecca però i cambi, con Conceicao e Mbangula che confezionano la rete del successo per la Juve. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri (mai successo in stagione) e risultato prezioso in vista del return match della prossima settimana in Olanda.

JUVENTUS

Di Gregorio 5,5

Weah 6,5

Gatti 7

Veiga 6,5

Kelly 4,5

Locatelli 5,5 (68′ Thuram 6)

Douglas Luiz 6,5

Nico Gonzalez 5 (57′ Conceicao 7)

McKennie 7,5 (68′ Koopmeiners 5,5)

Yildiz 5,5 (46′ Mbangula 7)

Kolo Muani 6 (77′ Vlahovic SV)

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: McKennie 7,5 – Jolly prezioso in tutte le occasioni e in tutti i ruoli. L’uomo della provvidenza per Thiago Motta, che ormai non ne può fare più a meno. Replica il gol della gara d’esordio con una sassata imprendibile per il portiere ospite. Difende e attacca senza soluzione di continuità: imprescindibile in questa Juve.

FLOP Juventus: Kelly 4,5 Come nella trasferta di Como, gara da dimenticare per il nuovo acquisto bianconero. Troppo titubante sulla corsia mancina, si addormenta su Perisic lasciando troppo spazio al croato. Disastroso.

PSV EINDHOVEN

Benitez 6

Ledezma 5,5

Flamingo 6,5

Obispo 5,5

Mauro Junior 5

Saibari 6,5 (72′ Til 5,5)

Schouten 6

Veerman 6

Perisic 7

De Jong 6

Lang 6 (72′ Bakayoko 5)

Allenatore: Bosz 6

TOP PSV Eindhoven: Perisic 7 – 36 anni e non sentirli per l’eclettico giocatore croato. Gela l’Allianz Stadium con un sinistro radente che fa secco Di Gregorio ed è sempre un punto di riferimento per i compagni. Da ex interista beccato dal pubblico di fede bianconera.

FLOP PSV Eindhoven: Mauro Junior 5 – Soffre per tutta la partita le scorribande di Weah e sul gol decisivo di Mbangula si fa bruciare dal folletto Conceicao. L’anello debole della retroguardia olandese.

Champions League, il tabellino di Juventus-PSV Eindhoven: Mbangula decisivo, Yildiz fuori all’intervallo

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN 2-1

34′ McKennie; 57′ Perisic (P); 82′ Mbangula

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli (68′ Thuram), Douglas Luiz; Nico Gonzalez (57′ Conceicao), McKennie (68′ Koopmeiners), Yildiz (46′ Mbangula); Kolo Muani (77′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Saibari (72′ Til), Schouten, Veerman; Perisic, de Jong, Lang (72′ Bakayoko). A disposizione: Drommel, Schicks, Karsdorp, Malacia, Dest, Boscagli, Nagalo, Bajraktarevic, Driouech, Younis. Allenatore: Bosz

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Dingert

Ammoniti: de Jong (P)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 39.886