La Roma punta la conferma di Saelemaekers, pronto un nuovo scambio: i dettagli

I giallorossi sperano di trattenere il belga, ma difficilmente il Milan riscatterà Abraham: l’ultima idea porta a un altro calciatore da inserire

La Roma ha chiuso un mercato particolare, con l’arrivo di Rensch dall’Ajax e Gollini come sostituto di Ryan, poi tre acquisti nell’ultimo giorno di mercato. Anzi, nel caso di Salah Eddine e Gourna-Douath è proprio il caso di dire negli ultimi minuti. Acquisti pronti subito all’uso nel caso del portiere ex Atalanta e di Nelsson, arrivi di prospettiva gli altri tre con il centrocampista francese che a determinate condizioni farà scattare l’obbligo di riscatto a 18 milioni.

Ma i giallorossi stanno lavorando già in ottica estiva, sia con i rinnovi che con eventuali nuovi colpi o conferme. Di quest’ultima categoria fa parte sicuramente Alexis Saelemaekers, che sta facendo benissimo a Trigoria ed è diventato un titolare inamovibile, con 4 gol e 3 assist. Alcune settimane fa Ranieri, rispondendo alla nostra domanda in conferenza stampa, ha confermato la volontà di trattenere il belga arrivato in estate nell’ambito dello scambio di prestiti con Abraham al Milan. La sua assenza per infortunio nell’era Juric si è fatta sentire parecchio, ma dal suo rientro a Londra a fine novembre Saelemaekers è diventato una pedina preziosissima, oltre a essere un beniamino dei tifosi per le giocate e l’esultanza iconica. Per questo la Roma ha aperto i dialoghi col Milan e sta riprovando a inserire un altro giocatore nell’operazione.

La Roma vuole Saelemaekers: Cristante nell’operazione col Milan

Come detto, in estate Saelemaekers è arrivato a Trigoria nello scambio di prestiti col Milan che ha portato Abraham a San Siro. La permanenza dell’inglese in rossonero fino ad ora però non è stata indimenticabile, pur con qualche momento magico e storico per certi versi come il gol decisivo nel derby di Supercoppa che è valso il trofeo, ma anche le reti vitali in Champions e in campionato oltre alla doppietta alla Roma in Coppa Italia. Pochi gol, ma molto importanti. Per ora non bastano a convincere il Milan ad accettare di rendere permanente lo scambio con i giallorossi. Anche perché l’ingaggio da 4,5 milioni stoppa qualsiasi possibile riflessione sul nascere.

Per questo a Trigoria stanno effettuando un nuovo tentativo, inserendo però nell’affare Bryan Cristante ormai lontano nei piani di mercato della Roma. In queste settimane, come spiegato dal suo agente Beppe Riso, Inter e Juventus ci hanno pensato ma non hanno liberato spazio con le cessioni e così l’ex Benfica è rimasto in giallorosso. Con un ruolo alla vice-Paredes anche se con caratteristiche totalmente diverse. Il Milan valuta Saelemaekers almeno 15 milioni, i giallorossi proveranno ad abbassare l’esborso inserendo appunto Cristante, che procuratore molto vicino anche ai rossoneri: in questi giorni ha portato Sottil a Milanello e ha fatto anche un tentativo per spostare Baldanzi in rossonero.