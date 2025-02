Abraham risponde presente in Milan-Roma: tra presente e futuro, il punto sull’inglese

L’attaccante ha trovato la rete che ha portato i rossoneri in vantaggio. Una rete importante per il calciatore contro la sua ex squadra

Sono bastati sedici minuti al Milan per trovare il vantaggio nei quarti di finale di Coppa Italia, contro la Roma. I rossoneri si sono portati sull’uno a zero grazie a Tammy Abraham, per il classico gol dell’ex. L’inglese ha realizzato una rete da vero centravanti, incornando perfettamente e battendo Svilar su cross al bacio di Theo Hernandez.

Nella serata in cui Santiago Gimenez potrebbe fare il suo esordio con la maglia rossonera (il nazionale messicano è in panchina così come Riccardo Sottil e Joao Felix), Tammy Abraham risponde presente, trovando il settimo centro stagionale. Numeri non certo negativi per un attaccante arrivato al Milan per fare la riserva.

Futuro Abraham, l’idea del Milan

L’avrebbe dovuto fare con Alvaro Morata e la farà in questi mesi anche Santiago Gimenez. Mesi in cui Abraham proverà a convincere il Milan ad acquistarlo. Una missione non proprio facile per l’inglese, che guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione. Troppi per il suo status di riserva, troppi se si considera che Gimenez guadagna quasi la metà , 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Se rinunciasse a buona parte del suo stipendio, avrebbe delle possibilità di rimanere. Il Milan, oggi, sta pensando ad altro. Ad un profilo più giovane, come Krstović del Lecce o Santiago Castro del Bologna. Per Abraham saranno dunque settimane intense, anche perché alla Roma non c’è più spazio. I giallorossi sarebbe ben disposti a cederlo in cambio di Saelemaekers. Un’idea che non piace al Milan. Il belga, però, può comunque restare nella Capitale. Servono una ventina di milioni di euro.

Tammy Abraham, a quattro minuti dal termine del primo tempo, ha poi trovato anche la seconda rete personale, ancora una volta su assist di Theo Hernandez.