Inter-Fiorentina, Moggi duro: “Come il gol di Cannavaro, si falsa tutto”

Ancora polemiche dopo quanto accaduto a San Siro: l’ex direttore generale della Juventus non ci sta

Continuano le polemiche legate a quella che è stata la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina. Nel mirino ci sono le reti realizzate nel primo tempo, in particolare quella dei nerazzurri, nata da un calcio d’angolo sorto dopo che il pallone era già uscito dal campo.

“La morte civile del calcio italiano” l’ha definita in esclusiva Carlo Alvino a Calciomercato.it, ma il giornalista partenopeo non è l’unico ad aver usato toni forti in merito. Dario Baldi, sempre in collegamento con Calciomercato.it, ha sottolineato come secondo lui la squadra viola avrebbe dovuto uscire dal campo dopo l’accaduto. Chi ha usato toni forti è stato anche Luciano Moggi. L’ex direttore generale della Juventus ha puntato il dito contro quello che è accaduto a San Siro, in particolare per il primo gol nerazzurro.

Inter-Fiorentina, Moggi punta il dito: “Come il gol di Cannavaro”

“Quella rete dell’Inter non era regolare è uguale a quella che ha segnato Cannavaro e giustamente annullata…” ha affermato Moggi a ‘Cityrumors.it’.

Il riferimento è al gol firmato da Fabio Cannavaro in un Juventus-Parma del 2000, annullato dall’arbitro Massimo De Santis. Un gol che era arrivato all’ultimo e che aveva portato grandi polemiche. Un gol che, secondo Moggi, era giusto annullare: “Quella rete dell’Inter è irregolare e l’hanno vista tutti, ma è passato inosservato rispetto al casino fatto col gol di Cannavaro. E’ uguale a quel gol che subimmo noi che è stato giustamente annullato, l’unica differenza è che noi eravamo in vantaggio ed è stato fatto un casino su quel gol quando era da annullare a tutti gli effetti”. Moggi ha aggiunto: “Facile parlare male, ma il tempo è galantuomo. La rete che ha segnato l’Inter nasce da un’azione irregolare, un’azione che va contro il regolamento del calcio, si può segnare in quel modo? No, è un danno abnorme al campionato e ai tifosi non solo della Fiorentina, ma a tutti gli altri, così si falsa tutto”.