Insulti razzisti dopo Inter-Fiorentina: Kean denuncia, il comunicato ufficiale

L’attaccante della squadra viola preso di mira sui social media da vergognosi attacchi a sfondo razzista dopo il match del ‘Meazza’

L’Inter si prende la rivincita sulla Fiorentina, dopo la ‘scoppola’ di giovedì nel recupero del ‘Franchi’. Stavolta a San Siro sono i nerazzurri a imporsi e non sono mancate le polemiche a fine gara, con il VAR a scontentare tutti.

Scintille tra Inzaghi e Palladino in panchina, con il colpo di testa vincente di Arnautovic a consegnare tre punti fondamentali alla squadra campione d’Italia. L’austriaco aveva sostituito nel primo tempo Thuram, costretto al cambio per un infortunio alla caviglia. Chi invece ha deluso nella serata del ‘Meazza’ è Moise Kean, che non ha replicato la straordinaria prova della scorsa settimana quando aveva piegato con una doppietta la resistenza dell’Inter. L’attaccante della Fiorentina – 19 reti complessive finora in stagione – ha steccato nel ‘replay’ di San Siro e stavolta non è riuscito a eludere l’attenta marcatura del rientrante Acerbi.

Inter-Fiorentina, attacchi razzisti a Kean sui social: la risposta del club viola

Kean rimane a secco contro i nerazzurri e che al termine del match è stato attaccato con diversi insulti a sfondo razzista sui social media. È stato lo stesso ex Juventus a rivelare l’accaduto e a denunciare i vergognosi attacchi su ‘Instagram’, postando anche una storia sull’accaduto: “Ancora, nel 2025...”, con l’aggiunta di emoji che vomitano.

La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista.

Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 11, 2025



A supporto del proprio giocatore è intervenuta subita la Fiorentina con un messaggio sui canali ufficiali del club: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”.