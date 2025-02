Una buona e una cattiva notizia per Inzaghi: intanto San Siro carica l’Inter | VIDEO CM.IT

I nerazzurri e la Fiorentina tornano in campo a distanza di quattro giorni a San Siro: le scelte del tecnico di casa e l’accoglienza dei tifosi allo stadio

Inter senza due titolarissimi sulle corsie esterne nel ‘replay’ del match contro la Fiorentina. Simone Inzaghi cerca subito la rivincita dopo il tonfo di Firenze, anche se deve fare a meno di Dumfries e Dimarco.

L’olandese è squalificato, mentre il canterano nerazzurro ha dovuto alzare bandiera bianca causa influenza e anche al ‘Franchi’ non era al meglio quando è entrato a gara in corso. Darmian tornerà quindi titolare a destra, mentre sulla corsia opposta toccherà nuovamente a Carlos Augusto che è stato preferito al neo acquisto Zalewski.

C’è però anche una buona notizia per Inzaghi, che al centro della difesa ritrova Acerbi: l’esperto difensore torna titolare da Verona-Inter dello scorso 23 novembre e dopo il lungo stop per infortunio. L’allenatore piacentino inoltre, rispetto alla gara di Firenze, schiera dal primo minuto Pavard nelle retrovie e l’imprescindibile Barella in mediana. A farne le spese Bisseck e Frattesi, tra i peggiori in campo giovedì sera.

Intanto i tifosi nerazzurri fuori San Siro hanno provato a caricare la squadra all’arrivo del pullman allo stadio con cori, striscioni e tanto entusiasmo per una gara che può essere cruciale per la lotta scudetto dopo il passo falso della capolista Napoli contro l’Udinese. Sugli spalti del ‘Meazza’ intanto è presente Petar Sucic, che verrà ufficializzato a giugno dall’Inter.