Roma, via alla rivoluzione: ecco le idee di Ranieri e Ghisolfi

Le ultime notizie relative al calciomercato dei giallorossi. I piani del club capitolino in vista della prossima estate

Le parole di Claudio Ranieri sul fair play finanziario hanno destabilizzato la tifoseria della Roma, alimentando timori sul ridimensionamento tecnico della squadra. Ma l’aspetto che ha colpito di più i sostenitori giallorossi non è il piano di calciomercato, quanto la comunicazione dello stesso tecnico romano, che in altre occasioni aveva parlato della volontà dei Friedkin di investire costruendo una grande Roma.

Alcune strategie sul mercato erano invece chiare da tempo: Ghisolfi è determinato a portare a termine altre operazioni alla Koné, puntando sull’inserimento di giocatori forti e di prospettiva, ma dall’ingaggio sostenibile. La tanto discussa rivoluzione, non praticabile a gennaio sempre per gli stipendi di alcuni giocatori, è in ogni caso rimandata a giugno, quando molti dei senatori come Pellegrini e Cristante valuteranno concretamente altre opportunità.

Roma, il punto sui possibili addii

Chi la Roma vorrebbe sicuramente confermare è Hummels, ma sarà il tedesco, tra qualche mese, a dare una risposta sul rinnovo. E se Paredes, al quale è stato offerto un rinnovo (quello automatico scatta al raggiungimento dell’Europa), pensa anche al Boca Juniors, resta un intrigo il futuro di Soulé che la Roma ha deciso di trattenere a gennaio nonostante le offerte dall’Italia e all’estero.

L’argentino, di certo, non è felice del poco minutaggio. Non è un mistero che si aspettasse un maggiore impiego dopo la prestazione convincente contro l’Eintracht dello scorso 31 gennaio. Tra i calciatori in bilico anche Saelemaekers (il Milan chiede 15 milioni per il riscatto), Baldanzi, El Shaarawy e Saud.