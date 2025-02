Mateo Retegui sta sconvolgendo ogni statistica legata ai gol in questa stagione: scopri la top 5 dei calciatori che sta over performando in termini realizzativi

Abbiamo superato di poco la metà della stagione 2024-25, ma sono ancora centinaia le partite che dovranno disputarsi nei top 5 campionati europei e nelle coppe nazionali e internazionali. Fin qui, abbiamo assistito a performance mozzafiato e abbiamo potuto ammirare le gesta di grandi calciatori, che stanno trascinando le proprie squadre verso diversi obiettivi.

Tra questi c’è sicuramente Mateo Retegui, che è reduce da un poker nella partita contro il Verona di sabato scorso. L’attaccante italiano sta volando nella classifica cannonieri, con 20 gol in 22 partite giocate, nelle 24 giornate di Serie A. Una stagione mostruosa la sua, la prima in maglia Atalanta, che ci ha spinto a riportare un dato molto curioso sul rapporto tra le reti segnate e gli expected gol. Di seguito, infatti, troverete i 5 calciatori che stanno più over performando in termini realizzativi, rispetto alle occasioni avute.

Omar Marmoush, la nuova stella del Manchester City

Iniziamo questa top 5 dalla quinta posizione, con il nuovo acquisto del Manchester City. L’attaccante egiziano ha stupito tutti con il suo rendimento monstre al Bayer Leverkusen, tanto da attirare l’attenzione del top club di Premier League, che lo ha acquistato per 75 milioni di euro a gennaio. Marmoush è così diventato uno dei 5 acquisti più costosi del calciomercato invernale 2025.

Il nuovo arrivato in casa City, però, è uno dei calciatori che sta over performando in termini di reti in questa stagione? Cosa vuol dire? Che ha realizzato più gol rispetto alle aspettative. Senza rigori, infatti, Marmoush raggiunge un XG di 7.3, ma in campionato ha realizzato 13 reti (rigori esclusi appunto ndr), ottenendo un +5.7 tra “No Penalty Gol” e XG effettivi.

Patrik Schick, ancora protagonista in Budesliga

Non si ferma più l’ex attaccante di Roma e Sampdoria. In Germania, Patrik Schick ha trovato la sua Eldorado, riuscendo a mantenere standard elevatissimi da almeno 2 stagioni. Lo scorso anno ha chiuso con 13 gol totali, quest’anno è già a 20 in tutte le competizioni. Anche l’attaccante della Repubblica Ceca, però, sta attraversando una fase di over perform.

Schick, infatti, in Bundesliga ha realizzato 14 gol, ma il dato dei suoi XG tocca quota 8.2. Questo vuol dire che il centravanti ha totalizzato un +5.8 nel rapporto tra le reti realmente realizzate e gli expected gol per le occasioni avute. Si tratta, dunque, di ben 6 reti in più, quasi la metà esatta. Numeri da rapace d’aria, che stanno trascinando il Leverkusen nella lotta al Bayern Monaco primo.

Matehus Cunha, l’unica luce nel Wolverhampton

A qualcuno di voi farà strano trovare qui il centravanti di una squadra in piena lotta per non retrocedere, eppure la stagione del brasiliano sta stupendo tutti. Mentre il Wolverhampton rischia di salutare la Premier League a fine stagione. Matheus Cunha sta viaggiando a numeri importantissimi nel campionato inglese.

Sono 11 i gol in 23 partite giocate dal classe ’99, che sta tentando in ogni modo di salvare la sua squadra. I dati, mostrano persino come stia over performando: 5.2 il dato legato ai No Penalty Expected Gol e +5.8 il risultato finale nel rapporto alle reti segnate. Lo stesso numero di Schick, con la differenza che Cunha ha un No Penalty XG per tiro, molto più basso del centravanti del Bayer: 0.7 contro 0.21.

Chris Wood, il bomber d’esperienza

Una stagione clamorosa quella che sta vivendo il 33enne del Nottingham Forest. Con 17 gol totali in 24 presenze in campionato, ha portato la sua squadra a un incredibile terzo posto in Premier League, dietro solo ad Arsenal e Liverpool. In questa speciale classifica, il neo zelandese riceve una medaglia d’argento per i suoi dati di over perform che sta portando avanti da inizio stagione.

Delle 17 reti, infatti, i numeri ci parlando di un No Penalty XG di 7.9 e un rapporto finale di +6.1 con le reti effettive. Questo perché, ovviamente, tre sono state realizzate dagli 11 metri. Wood sta quindi viaggiando su numeri ben più elevati rispetto alle occasioni, avendo trovato anche gol inaspettati e più complessi da realizzare.

Mateo Retegui, l’esplosione con Gasperini

Il primissimo posto di questa classifica è tutto di Mateo Retegui, che sta viaggiando a numeri insensati. Come detto, in Serie A l’attaccante ha realizzato 20 gol e i suoi No Penalty XG si fermano a 9.2. Questo vuol dire che l’attuale centravanti dell’Atalanta ha ottenuto un +8.8 tra i No Penalty Gol e i suoi rispettivi Expected Gol.

Di 18 marcature non dal dischetto, dunque, la metà rientra negli XG, mentre l’altra metà no. Un dato clamoroso, che certifica uno stato di forma incredibile, derivato soprattutto dal gioco che Gasperini ha costruito intorno al suo centravanti. Retegui non ha intenzione di fermarsi e sogna di trascinare anche la nazionale.