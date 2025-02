Da Xavi Simmons a Galeno, sono solo alcuni dei nomi che si sono trasferiti: scopri i 5 colpi più costosi del calciomercato di gennaio 2025

É stato un calciomercato di gennaio intenso quello del 2025, con colpi di scena e trasferimenti che hanno fatto rumore. Anche la Serie A è stata travolta da una campagna acquisti invernale che verrà ricordata, tra addii e nuovi innesti. Qualcuno è approdato in prestito, qualcun altro ha lasciato in maniera definitiva. Quel che è certo, è che questo mercato di riparazione ha fatto parlare di sé.

Abbiamo voluto dedicare un focus sui 5 colpi del calciomercato invernale 2025 più costosi. Tra questi, ovviamente, l’uomo in copertina. Quel Khvicha Kvaratskhelia che ha lasciato il Napoli senza una pedina cruciale per la lotta allo scudetto contro l’Inter. Non solo il georgiano, però, rientra in questa classifica, ricca di affari milionari.

Xavi Simons, arriva il riscatto del Lipsia

Iniziamo il nostro focus con un nome che non ha cambiato maglia, ma, anzi, è stato riscattato dal club in cui ha giocato negli ultimi mesi. Parliamo di Xavi Simons, il classe 2003 che è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Lipsia per 50 milioni di euro. L’olandese si era trasferito in prestito dal PSG al club tedesco nell’estate del 2023 e dopo un anno e mezzo, è stato riscattato.

Una cifra importante per rendere Simons di proprietà al 100% del club di Bundesliga, nel quale ha già realizzato 5 e 4 assist in 18 presenze complessive in stagione. Una conferma importante, che rientra di diritto nel nostro elenco per la spesa fatta dal Lipsia lo scorso 30 gennaio.

Galeno, nuovo rinforzo dell’Al-Ahli

Ha scelto l’Arabia e lo ha fatto per 50 milioni di euro. Galeno è il quarto colpo più costoso di questa classifica. A pari merito con Xavi Simons, il brasiliano ha però fatto una scelta di vita ben differente. Nonostante abbia solamente 27 anni, l’ala sinistra cresciuta in Portogallo ha deciso di trasferirsi all’Al-Ahli. Un addio che fa rumore, specie per la stagione che stava vivendo il calciatore.

Galeno aveva già realizzato 12 gol in 31 presenze con il Porto in questa stagione, ma ha deciso di lasciare l’Europa. Non sarà l’unico, però, che ritroveremo in questa nostra classifica, che ha scelto di provare l’esperienza in Saudi Pro League. Ancora oggi un tema che fa molto discutere. Solo il tempo ci dirà se sarà stata la scelta più giusta.

Khvicha Kvaratskhelia, l’addio al Napoli

Un fulmine a ciel sereno, l’ha definito così Antonio Conte il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Nonostante il primo posto in classifica con il Napoli, l’attaccante ha deciso di lasciare la squadra che lo ha reso grande, per trasferirsi in un club con ambizioni europee ancora più importanti. Un colpo di scena di metà gennaio, che ha fatto soffrire i tifosi partenopei.

Kvaratskhelia si sarebbe trasferito per circa 70 milioni di euro al PSG, con una possibile variabile sui bonus che non è stata resa nota ufficialmente. Dice addio al Napoli dopo essere diventato uno dei grandi protagonisti dello Scudetto nella stagione 2022-23 e decide di non proseguire l’avventura con Antonio Conte, che lo aveva convinto a restare già in estate.

Omar Marmoush, la nuova stella del Man City

Dopo Salah, l’Egitto ha visto nascere un nuovo talento potenzialmente generazionale. Omar Marmoush ha firmato per il Manchester City dopo un’offerta di 75 milioni nelle casse dell’Eintracht Francoforte. In questa stagione, l’attaccante ha segnato 20 gol e siglato 14 assist in 28 presenze. Una rete ogni 111 minuti, che lo hanno portato in uno dei club migliori al mondo.

Medaglia d’argento obbligatoria per il classe 1999, che tra pochissimi giorni compirà 26 anni. Un trasferimento di assoluto valore, avvenuto nel pieno del mercato di gennaio, e che potrebbe cambiare le sorti del Manchester City anche e soprattutto in vista della prossima stagione. Questa, infatti, appare già fin troppo compromessa, almeno in Premier League.

Jhon Duran, la clamorosa scelta araba

E siamo giunti all’ultimo nome di questa classifica dedicata ai 5 colpi più costosi del calciomercato di gennaio 2025. Al primo posto dell’elenco troviamo Jhon Duran, acquistato dall’Al-Nassr per 77 milioni di euro. Il centravanti, a soli 21 anni, ha deciso di dire addio ai campionati europei e di volare verso l’Arabia per incassare cifre faraoniche.

Il colombiano stava incantando all’Aston Villa, con 12 gol in 29 presenze e una media di una rete ogni 87 minuti giocati. Praticamente Duran ha segnato una volta a partita da inizio stagione. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi club, ma ha preferito volare in Saudi Pro League da Cristiano Ronaldo e dare una svolta colossale alla propria vita. L’augurio è che la sua carriera non subisca una brusca frenata.