PAGELLE E TABELLINO INTER-FIORENTINA 2-1: Barella leader, Calhanoglu smarrito

Voti, top e flop del match del ‘Meazza’ valido per il posticipo della 24° giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri tornano alla vittoria: decisiva la rete di Arnautovic

Simone Inzaghi si prende la rivincita su Palladino e riscatta il fragoroso ko di giovedì scorso nel recupero del ‘Franchi’.

I campioni d’Italia partono forte e trovano il vantaggio sull’autorete di Pongracic, mentre a fine primo tempo è il rigore trasformato da Mandragora a rimettere tutto in parità. All’intervallo funziona la mossa di Inzaghi: fuori uno smarrito Calhanoglu, con Zielinski che cambia volto al centrocampo dell’Inter. Il vero trascinatore è però Barella, con i padroni di casa che grazie al guizzo di Arnautovic (gran palla di Carlos Augusto) conquistano tre punti fondamentali nella corsa scudetto. La nota stonata per Inzaghi è l’infortunio nel primo tempo di Thuram, sostituito dall’austriaco e a rischio per il big match con la Juventus.

INTER

Sommer 6

Pavard 6,5

Acerbi 7

Bastoni 6,5 (65′ Zalewski 6,5)

Darmian 5,5

Barella 7,5

Calhanoglu 5 (46′ Zielinski 7)

Mkhitaryan 6,5 (64′ Frattesi 5,5)

Carlos Augusto 7

Thuram 6 (27′ Arnaurtovic 7; 76′ Taremi 5,5)

Lautaro Martinez 6,5

Allenatore: Inzaghi 7

TOP Inter: Barella 7,5 – Con lui in campo dal primo minuto è un’altra storia rispetto a Firenze. Corre per tre e sullo 0-0 sfiora un gol da cineteca in rovesciata. Sprona i compagni e dà la scossa dopo il pareggio viola. Spende anche un giallo intelligente su Kean, lanciato a campo aperto. Leader a tutto tondo.

FLOP Inter: Calhanoglu 5 – Uno dei momenti più difficili in maglia nerazzurra. Idee annebbiate, fatica maledettamente quando il ritmo del gioco si alza. Si fa anche ammonire e Inzaghi lo boccia addirittura all’intervallo. L’Inter deve ritrovare al più presto il suo faro.

FIORENTINA

De Gea 5,5

Moreno 5,5 (67′ Fagioli 6)

Pongracic 4,5

Ranieri 5

Gosens 6

Richardson 5 (62′ Cataldi 6)

Mandragora 6,5 (80′ Gudmundsson SV)

Dodò 5

Beltran 5 (66′ Zaniolo 6)

Parisi 5,5 (62′ Folorunsho 5,5)

Kean 4,5

Allenatore: Palladino 5,5

TOP Fiorentina: Mandragora 6,5 – Fiorentina irriconoscibile rispetto a giovedì, con il metronomo numero 8 che è uno dei pochi a salvarsi nel marasma generale. L’azione del rigore parte dal suo piede, mentre dal dischetto si prende la responsabilità (Kean non felicissimo…) e supera con freddezza Sommer.

FLOP Fiorentina: Pongracic 4,5 – A dir poco disastroso, si perde la marcatura sul Lautaro deviando nella propria porta il pallone del primo vantaggio nerazzurro. Sul raddoppio dell’Inter, in compartecipazione con Ranieri, lascia invece tutto solo soletto l’indisturbato Arnautovic. Serataccia.

Arbitro: La Penna 5 – Scontenta e fa arrabbiare tutti: non riesce a tenere in pugno la gara.

Serie A, il tabellino di Inter-Fiorentina

INTER-FIORENTINA 2-1

28′ aut. Pngrancic; 44′ rig. Mandragora (F); 52′ Arnautovic

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (64′ Zalewski); Darmian, Barella, Calhanoglu (46′ Zielinski), Mkhitaryan (64′ Frattesi), Carlos Augusto, Thuram (27′ Arnautovic; 76′ Taremi), Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Asllani, Correa. Allenatore: Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Moreno (67′ Fagioli), Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson (62′ Cataldi), Mandragora (80′ Gudmundsson); Dodò, Beltran (67′ Zaniolo), Parisi (62′ Folorunsho); Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Colpani, Ndour, Caprini. Allenatore: Palladino

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Inzaghi (I, dalla panchina), Palladino (F, dalla panchina), Mkhitaryan (I), Richardson (F), Parisi (F), Calhanoglu (I), Kean (F), Barella (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 67.484