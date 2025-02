Monza, notizia confermata: è UFFICIALE il ritorno di Nesta

Galliani ha deciso di esonerare Bocchetti dopo la rovinosa sconfitta in casa della Lazio. La squadra è ultima in classifica con appena 13 punti

Confermata la notizia di Calciomercato.it: Alessandro Nesta torna sulla panchina del Monza. Il club brianzolo ha deciso di esonerare Bocchetti, richiamando l’ex tecnico, dopo la pesante sconfitta di ieri in casa della Lazio.

Monza, Bocchetti è durato 7 partite

“AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale”, recita il primo comunicato ufficiale del club della famiglia Berlusconi.

Bocchetti è durato appena 7 partite sulla panchina del Monza, ottenendo una sola vittoria lo scorso 13 gennaio contro la Fiorentina.

Monza, 10 punti in 17 partite con Nesta

Il secondo comunicato, invece, ufficializza il ritorno di Nesta: “AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!”.

Il percorso di Nesta non è stato più esaltante di quello di Bocchetti. Prima dell’esonero, infatti, l’allenatore romano aveva conquistato solo 3 vittorie, di cui però una sola in campionato. In tutto 10 punti in 17 partite. Con lui, però, la squadra sembrava più viva e ancora credere a una salvezza che ora sarebbe miracolosa.

La classifica di Serie A aggiornata all’ultimo weekend

Il Monza occupa l’ultimissima posizione, con 13 punti in 24 partite. La zona salvezza, cioè l’Empoli sabato battuto dal Milan, dista 8 lunghezze. Ecco la classifica completa di Serie A aggiornata all’ultimo weekend:

Napoli 55 punti

Inter 51*

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42*

Milan 38*

Bologna 38*

Roma 34

Udinese 30

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 23

Hellas Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

* una partita in meno