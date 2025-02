Furia Galliani: esonero e nuovo ribaltone sulla panchina del Monza | CM.IT

La squadra brianzola asfaltata questo pomeriggio in casa della Lazio: Nesta pronto a ritornare al timone al posto di Bocchetti

Monza umiliato all’Olimpico dalla Lazio, con Adriano Galliani su tutte le furie e che sta pensando a un nuovo scossone sulla panchina del club biancorosso.

La cura Bocchetti non ha dato i frutti sperati e sono ore di riflessione per la società brianzola dopo la fragorosa sconfitta sul campo dei biancocelesti di Baroni, che hanno rifilato un sonoro 5-1 agli ospiti nella gara della 24° giornata del campionato di Serie A. L’ex allenatore del Verona è al sesto ko in sette partite alla guida del Monza, con la dirigenza che non non ha digerito la disastrosa prestazione di questo pomeriggio nella capitale.

Panchina Monza, Bocchetti verso l’esonero: c’è il ritorno di Nesta

I brianzoli sono mestamente all’ultimo posto in classifica e dopo l’arrivo di Salvatore Bocchetti hanno vinto soltanto una gara contro la Fiorentina, perdendo le altre sei partite. Galliani sta valutando il futuro del tecnico e l’esonero appare al momento lo scenario più probabile come raccolto da Calciomercato.it. In pole per rimpiazzare Bocchetti c’è Alessandro Nesta, che verrebbe così richiamato dal Monza dopo il benservito a ridosso di Natale lo scorso 23 dicembre.

I brianzoli sono scivolati a -8 dalla zona salvezza e il Ceo Adriano Galliani proverà a giocarsi le ultime carte a sua disposizione per cercare una miracolosa salvezza a questo punto del campionato. Il Monza ha vinto soltanto due partite in stagione e domenica prossima ci sarà lo scontro salvezza all’U-Power Stadium contro il Lecce: probabilmente con un nuovo ribaltone e il ritorno in panchina di Nesta.