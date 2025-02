Dal no all’Inter al futuro al Milan: fattore Mendes per Joao Felix

Fino al prossimo 30 giugno, il portoghese vestirà la maglia rossonera. Poi sarà determinante la volontà del giocatore e il lavoro di Jorge Mendes

Joao Felix, presentato quest’oggi alla stampa, dopo aver giocato due partite con la maglia rossonera, ha rappresentato certamente la ciliegina sulla torta di un calciomercato ben condotto dal Milan. I rossoneri sono riusciti a rafforzare il reparto difensivo con Kyle Walker e quell’offensivo con Santi Gimenez, ma la dirigenza non si è fermata acquistando nelle ultime Bondo, Sottil e come detto il portoghese.

L’arrivo del talento del Chelsea è stato il più complicato, ma il ruolo di Jorge Mendes ha chiaramente fatto la differenza. Il potente agente ha lavorato ai fianchi del club londinese, che alla fine ha concesso il via libera al calciatore in prestito oneroso, con la possibile aggiunta di alcuni bonus. La spesa complessiva per il cartellino di Joao Felix da parte del Milan potrebbe dunque superare i cinque milioni, più, chiaramente lo stipendio. Il Diavolo dovrà corrispondere cinque mensilità di un compenso che all’anno è di 8,14 milioni di euro lordi.

Mendes protagonista: Joao Felix e nuovi affari col Milan

Niente diritto di riscatto, dunque, per Joao Felix. Ma il Milan e Jorge Mendes si sono promessi di riparlarne più avanti. Il calciatore ha voluto fortemente il rossonero, dicendo no a diverse proposto, tra cui quella dell’Inter. Il desiderio è quello di trovare finalmente stabilità e di non cambiare più maglia.

I prossimi mesi ci diranno se ci sarà la volontà comune di proseguire insieme. Così da mettere nuovamente a lavoro Jorge Mendes, chiamato a trovare un accordo con il Chelsea. Oggi c’è la possibilità che Felix resti al Milan ancora in prestito per 8-10 milioni con diritto di riscatto, per una cifra complessiva sui 35 milioni di euro. Tanti soldi, è vero, ma se il numero 79 dovesse convincere tutti, il Milan inizierebbe chiaramente a pensarci per davvero.

L’arrivo di Felix in rossonero, inoltre, è la prova che i rapporti tra il Milan e Jorge Mendes, agente anche di Sergio Conceicao, siano sempre più importanti. Il procuratore non ha più alcun legame con Rafa Leao, ma può portare al Milan altri suoi assistiti, per rafforzare ancor di più l’asse con il Diavolo. Tra i nomi cerchiati in rosso c’è il nome di Antonio Silva, ma servirebbe l’uscita di un difensore centrale. Attenzione così ad altri profili come possono essere Trincao, Tiago Santos e Ruben Neves