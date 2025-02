Napoli in emergenza, scatta il piano C contro l’Udinese: la scelta di Conte

Le ultime sulla formazione degli azzurri in vista della partita contro i bianconeri di oggi

Dopo lo sfogo in conferenza stampa, Antonio Conte deve fare i conti con i problemi della rosa. Il leader della difesa Alessandro Buongiorno non è ancora pronto per tornare in pista. E allora spazio all’esperto Juan Jesus, che a detta di tutti e soprattutto del mister “sta ad un livello superiore”. L’ex capitano del Toro si siederà comunque in panchina.

Napoli-Udinese, si ferma un altro difensore

Ma l’emergenza scatta soprattutto sulla corsia mancina. Lì dove manca il titolare Olivera, per via di un problema al polpaccio. Lì dove mancherà l’alternativa di ruolo, poiché Leonardo Spinazzola si ferma per un doloroso mal di schiena. L’ex Roma, appena sbloccatosi proprio all’Olimpico contro i giallorossi, alza bandiera bianca per il match casalingo contro l’Udinese. Al posto di Spinazzola, Conte adatterà Pasquale Mazzocchi: non parte titolare dal match in trasferta contro il Cagliari.

Olivera ne avrà per almeno altri 10-15 giorni. Lo staff medico farà il tentativo di recuperarlo in vista di Napoli-Inter in programma alla 27a giornata. Per Spinazzola si conta di recuperarlo quanto prima, già dalla prossima trasferta contro la Lazio.