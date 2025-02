Sfogo di Conte: “Non spendo in ristoranti da 100 euro, se ho 10 euro. Napoli ha bisogno di un centro sportivo”

La diretta testuale della conferenza stampa dell’allenatore azzurro tra mercato e campionato: seguila live su Calciomercato.it

Il Napoli ora è ufficialmente la squadra da battere e l’Inter deve rincorrere. Il recupero del match dell’Artemio Franchi ha visto una clamorosa sconfitta per la formazione di Inzaghi, che si ritrova alle spalle degli azzurri.

Antonio Conte si presenta in conferenza stampa con la consapevolezza di star scrivendo una pagina importante del club partenopeo, alla sua prima stagione a Napoli, ottenendo risultati pazzeschi. C’è rammarico per il mercato e per la perdita di Kvaratskhelia a campionato in corso, ma questo non è altro che uno stimolo in più per fare meglio e dimostrare di poter vincere anche senza il georgiano.

Problemi con ristoranti da 100 euro, la squadra se la costruisce da sè? – “In che senso i 100 euro? All’epoca la battuta era vera. Non puoi spendere quello che possono spendere gli altri. Non capisco perché devo portarmi dietro questa battuta ed essere additato come quello che chiede sempre qualcosa.

Sul capolavoro Napoli – “Il mio obiettivo è far crescere il club. Dove sono passato, il club è sempre cresciuto. Il mio obiettivo a Napoli è quello di aiutarlo a crescere. Quando lascerò Napoli, spero tardi, vorrei aver lasciato qualcosa. Il Napoli deve essere competitivo. Abbiamo bisogno di un centro sportivo per crescere, un settore giovanile che non c’è. Non un giocatore. Io cercherò di aiutare il direttore sportivo, giovane e bravo, sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis. Sono qui per dare la mia visione: questo è il mio obiettivo. Le altre sono tutte cazzate. Quando vengo a Castel Volturno, sono contento perché so che i ragazzi mi daranno l’anima. Non dobbiamo pensare se avevamo questo o quell’altro, pensiamo a quello che abbiamo. Non roviniamo quanto abbiamo costruito in maniera molto faticosa. Qui sembra tutto dovuto, ma non è dovuto niente. Io sono qui per aiutare il club a crescere. Poi lo vorrà fare o non lo vorrà fare, non posso intervenire sotto questo punto di vista. Non è che competi facendo mercato con 10-15-20 giocatori. Ci vuole programmazione, ed è questo quello che porto. Non voglio spendere in ristoranti da 100 euro avendo in mano 10 euro”.

Su Buongiorno, Billing e Okafor – “Buongiorno è migliorato, però Jesus è ad un livello superiore. Domani inizierà Jesus, ma Buongiorno arriverà in panchina. Sta facendo differenziati per tornare a quel livello. Billing sta entrando nella metodologia e contro il Giugliano l’ho visto per la prima volta in una partita vera. Okafor non ha una condizione fisica ottimale. Sta facendo delle aggiunte, domani verrà in panchina. Avrà un minutaggio molto, molto limitato”

Sull’esperienza Napoli – “Custodisco gelosamente le esperienze dove sono stato e lavorato. Il presente è Napoli, bellissima storia sicuramente. Una sfida che ho voluto per tanti motivi perché penso che da calciatore e da allenatore vivere un’esperienza qua è davvero forte. Sono contento, penso si siano fatti grandi miglioramenti. Penso che ci sarebbe tutto per costruire qualcosa di importante”

Sui consigli dati alla società – “Io più che parlare e dire quello che bisognerebbe fare e come farlo per essere migliore, poi non spettano a me le decisioni. Io dal primo giorno ho cercato di capire dov’ero e ambientarmi”

Sulla sfida Udinese – “Noi dobbiamo pensare a noi, non pensare agli altri cosa fanno. Noi contro l’Udinese abbiamo una partita difficile. I ragazzi lo sanno. Questa è una squadra che viaggia molto rasoterra e sappiamo che tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo guadagnati. Non c’è rischio che qualcuno si monti la testa, nonostante quello che ci circonda. Noi dobbiamo stare concentrati e vedere qual è il nostro percorso. Abbiamo iniziato un viaggio a luglio. Non lo so a fine anno questo viaggio dove ci porterà, ma io dico: godiamoci questo viaggio”.

Sulla classifica – “Non dimentichiamo che in tutto questo percorso il Napoli è stata la squadra più volte in testa alla classifica. Non abbiamo fatto l’abitudine, ma esperienza sì. L’Inter è una squadra che ha fatto una finale di Champions, ha vinto lo Scudetto, ha ambizioni di andare fino in fondo. Sarebbe un insulto dire che sottovalutiamo l’Inter. E’ una squadra abituata per vincere. Non pensiamo agli altri, concentriamoci su di noi”.