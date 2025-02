“Frattesi è stato vicino”: conferma UFFICIALE e nuovo tentativo con l’Inter in estate

Uno dei protagonisti del mercato invernale che si è appena concluso è stato Davide Frattesi, ora arriva la conferma ufficiale della trattativa e l’indiscrezione per il futuro.

Per tutto il mese di gennaio si è detto e si è scritto delle insoddisfazioni del giovane Frattesi, a cui il ruolo di riserva in nerazzurro sta stretto e la cui volontà è quella di essere titolare e protagonista altrove. Tante voci e tante indiscrezioni, raccontate con dovizia di particolari anche qui su Calciomercato.it, che ora hanno trovato un riscontro ufficiale.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi ha parlato espressamente del centrocampista della Nazionale e ne ha confermato l’interesse. “Su Frattesi abbiamo lavorato: con lui, con il procuratore e con l’Inter. Ci siamo andati vicino e tra 4 mesi vedremo se il suo arrivo è realizzabile”. Il profilo individuato per l’estate, in ogni caso, avrà quelle caratteristiche: “Il suo o quello di un centrocampista con le sue qualità”. Smentito, invece, l’interesse per Lorenzo Lucca: “Non è mai stato un’ipotesi. Cercavamo un vice-Dovbyk e non un titolare”.

Ghisolfi e la Roma che verrà: Ranieri, Dybala e il rinnovo di Paredes

La Roma si è affidata a Claudio Ranieri per uscire dalle sabbie mobili in cui si era impantanata in stagione e anche per scegliere, insieme alla società e alla proprietà, il prossimo allenatore. Florent Ghisolfi ha parlato anche delle strategie per il futuro che abitano Trigoria in questi mesi.

Il direttore sportivo giallorosso, sempre al Corriere della Sera, ha espresso quelli che saranno i piani per la prossima stagione: “L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già. Koné, Dybala, Mancini, Ndicka, Svilar, Paredes che è importante in campo e nello spogliatoio. Con lui stiamo parlando per il rinnovo di contratto per un altro anno”. Insomma, la Roma che verrà riparte da questi capisaldi, mentre sul mercato ci sarà un nuovo assalto per Davide Frattesi.