Doppio bomber al posto di Vlahovic: hanno scelto Osimhen

La vittoria in extremis contro il Como ha rianimato i bianconeri: proseguono, intanto, le voci sul nuovo attaccante

Pur senza entusiasmare, la Juventus di Thiago Motta è riuscita a centrare una vittoria dal peso specifico non indifferente contro il Como, dando continuità al successo casalingo contro l’Empoli e potendo preparare al meglio il prossimo impegno in Champions League contro il Psv.

Ancora una volta i bianconeri sono stati trascinati da Randal Kolo Muani, che ha già portato a cinque il bottino di reti messe a segno nelle prime tre apparizioni ufficiali con la maglia della Juventus. Prendendo una squadra ancora insicura per mano, l’attaccante francese non ha avuto bisogno di periodi di adattamento per incidere sin da subito. Voluto espressamente da Thiago Motta, il bomber di proprietà del Psg si sta ritagliando un ruolo determinante. Gol e prestazioni impattanti che – d’altro canto – hanno contribuito ad accendere sin da subito le voci riguardanti le possibili manovre offensive della ‘Vecchia Signora’ in ottica estiva. In panchina per tutti i novanta minuti della sfida del ‘Sinigaglia’, Dusan Vlahovic ricopre infatti un ruolo sempre meno centrale nelle gerarchie di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, da Osimhen a Kolo Muani: l’esito del sondaggio di CM.IT

Complici anche i discorsi riguardanti il rinnovo di un contratto ormai sempre più difficile da concretizzare, l’attaccante serbo potrebbe fare la valigie già in estate, nel caso in cui arrivasse un’offerta giudicata soddisfacente da Giuntoli. Da qui la fitta trama di indiscrezioni riguardanti il restyling offensivo della ‘Vecchia Signora’, sostanzialmente inevitabile. Ed è proprio in questa direzione che si colloca il sondaggio proposto da calciomercato.it ai suoi lettori.

Nelle scorse ore, infatti, abbiamo chiesto ai nostri utenti di esprimere un giudizio in merito al profilo in attacco giusto sul quale la Juventus dovrebbe puntare con convinzione per la prossima estate. Su Telegram, il 55% dei votanti ha caldeggiato la candidatura di Osimhen, sogno neanche troppo velato di Giuntoli. L’attaccante nigeriano ha scavalcato nella ‘speciale’ classifica Zirkzee, che ha raccolto soltanto il 21% dei voti, e rispettivamente Lucca e David (entrambi a quota 12%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Vlahovic scavalcato dal devastante #KoloMuani nelle gerarchie di #ThiagoMotta e che a fine stagione va verso l’addio alla #Juventus: con chi dovrebbe sostituire il serbo il club bianconero al centro dell’attacco? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 8, 2025

Diverso invece il ‘verdetto’ del sondaggio proposto su ‘X’ dove ha prevalso l’opzione riguardante la conferma di Kolo Muani, dall’alto dei suoi 64.7% voti di preferenza. ‘Insegue’ al secondo posto Osimhen (25.5%), Jonathan David (5.9%) e infine Zirkzee (3.9%). Staremo a vedere lungo quali binari saranno orientate le scelte di Cristiano Giuntoli.