Annuncio in diretta, la Juve beffa Conte: “Ormai è la succursale”

Il mercato si è appena concluso, ma le prime schermaglie per l’estate sono già partite: “Accadrà alla prima finestra utile”

Il Napoli ha chiuso il mercato senza il colpo ad effetto che in tanti si aspettavano dopo la cessione di Kvaratskhelia. Per Manna non è stato possibile arrivare a diversi giocatori, prima Garnacho che era l’obiettivo numero uno ma davvero troppo costoso, poi Adeyemi che ha scelto di restare al Borussia e infine Saint-Maximin. È arrivato Noah Okafor dal Milan, non senza scetticismo da parte dei tifosi e un po’ di tutto l’ambiente. Il colpo però De Laurentiis ha provato a metterlo a segno in difesa, con Pietro Comuzzo dalla Fiorentina.

Un difensore importante in più avrebbe fatto comunque comodo a Conte, che però resterà con il pacchetto difensivo che l’ha portato in cima alla classifica. Troppo alte le richieste dei viola, che voleva 35-40 milioni per il centrale. Piuttosto che pagare così tanto un calciatore evidentemente ritenuto inferiore a questa valutazione, il Napoli ha preferito rimanere così. Se ne riparlerà magari in estate, quando ci saranno chiaramente tutte altre dinamiche. Anche per Comuzzo, classe 2005 protagonista di un’ottima stagione che ha attirato le attenzioni e gli interessi di diversi club. Inter e Juventus sono alla ricerca di difensori da cui ripartire, i nerazzurri per ‘svecchiare’ una rosa che conta Acerbi e de Vrij (70 anni in due), i bianconeri cercherà di creare basi solide accanto a Bremer. Sempre che il brasiliano non venga ceduto o scelga di andare via con la clausola che si attiva in estate. E i rapporti tra la Fiorentina e i bianconeri preoccupano in questo senso anche Carlo Alvino, molto duro a tal proposito.

“Comuzzo bianconero”: Alvino amaro sulla Fiorentina succursale della Juve

La Juve in estate avrà bisogno di uno o due difensori centrali, con Hancko che resta sempre il primo obiettivo ma con più di un occhio al mercato italiano che tanto piace storicamente ai bianconeri. Il filo che collega Firenze e Torino in questi anni è stato ben saldo, da Bernardeschi a Chiesa e Vlahovic per finire a Moise Kean vice-capocannoniere di questa Serie A. Un’intesa che non piace affatto al noto giornalista napoletano Carlo Alvino: “La Fiorentina è diventata la succursale della Juventus. Alla prima sessione di mercato utile Comuzzo andrà alla Juve”.

Questo il parere di Alvino a ‘TeleVomero’, che però loda e applaude la conferenza stampa del ds Giovanni Manna a fine mercato: “È un manifesto di chiarezza, ha detto ciò che è accaduto mettendo a tacere pettegolezzi e inciuci. Ha dimostrato a dispetto dell’età di avere l’esperienza di un dirigente navigato. Ha affrontato con piglio le domande dei colleghi, ha detto delle verità. Una conferenza da 10 in pagella. Sulla vicenda Kvara ha raccontato la verità, mi dispiace per come si è conclusa questa storia, si perde di vista quello che realmente ha regalato con le sue giocate e la sua genialità nell’anno dello Scudetto. È stata una bellissima storia. Però per com’è finita non lascia sicuramente un bel ricordo”.