Kolo Muani è partito con dei numeri record, scopri quali sono stati i 5 calciatori francesi con più gol nella storia della Juventus

Mai nessuno nella storia della Serie A, da quando si contano 3 punti a vittoria, era riuscito a segnare 5 gol nelle prime 3 partite all’esordio nel campionato. Randal Kolo Muani è entrato nella storia e lo ha fatto con la rete al Napoli e le doppiette contro Empoli e Como. Un impatto devastante, che sta facendo sognare i tifosi della Juventus, che ha conquistato 6 punti su 9 disponibili proprio grazie a 4 delle 5 reti realizzate dall’attaccante.

Arrivato in prestito dal Paris Saint Germain, nessuno poteva aspettarsi un rendimento così clamoroso in appena tre uscite ufficiali. Dusan Vlahovic è stato definitivamente messo in panchina e il suo addio alla Juventus è sempre più imminente. Si attenderà l’estate e lascerà i bianconeri. Intanto, Kolo Muani ha già conquistato i nuovi tifosi e abbiamo quindi voluto dedicare un focus sui 5 calciatori francesi con più gol nella storia della Juve.

Adrien Rabiot, l’eleganza del centrocampista

Iniziamo la nostra classifica con la quinta posizione, presieduta da uno dei giocatori che ha vestito la maglia bianconera più recentemente. Adrien Rabiot ha realizzato 22 gol in 212 presenze alla Juve. Il campione del mondo francese avrebbe, forse, potuto fare ancora di più di quanto dimostrato sul campo, ma rimane uno dei calciatori più incisivi nell’Allegri bis.

Dopo 5 anni, ha lasciato il club la scorsa estate a parametro zero, per tornare poi in Francia, al Marsiglia. Le parti non si sono lasciate nel migliore dei modi, come spesso è accaduto al centrocampista in carriera. Un limite che gli ha impedito di diventare tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Zinedine Zidane, storia della Juventus

Lui sì che è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Impresso nella leggenda del calcio, sia come giocatore, che come allenatore, Zinedine Zidane ha vestito la maglia della Juventus per lo stesso numero di volte di Rabiot, vale a dire 212, realizzando però 31 reti. Con i bianconeri ha vinto numerosi trofei, tra cui due campionati e, proprio negli anni juventini, anche il Mondiale del 1998.

Dopo 5 stagioni, nel 2001, ha scelto di abbracciare i colori del Real Madrid, di cui è diventato una leggenda assoluta. Ancora oggi Zizou, viene definito da molti come il miglior calciatore francese che abbia mai giocato alla Juve. Una riconoscenza che condivide con un altro personaggio di caratura mondiale, che ritroveremo più avanti in classifica.

Paul Pogba, l’exploit e il triste epilogo

Medaglia di bronzo per Paul Pogba, che con 34 gol riesce a occupare il gradino più basso di questo podio. Il centrocampista francese ha rappresentato uno spartiacque nella storia più recente della Juventus. Al suo arrivo nel 2012 a parametro zero, pochi avrebbero potuto immaginare che si sarebbe trasformato in uno dei migliori nel suo ruolo in quegli anni in Serie A.

Trascinatore assoluto di gran parte dell’epopea juventina, che ha portato ai 9 scudetti consecutivi. Pogba è stato poi venduto per 105 milioni di euro al Manchester United. Un’avventura finita male, così come il suo ritorno alla Juve nel 2022 a titolo gratuito. Pochissime presenze e una squalifica per doping, che lo hanno allontanato dal terreno di gioco. Un epilogo triste per un campione del mondo che nel prime della sua carriera ha incantato anche i tifosi neutrali.

Michel Platini, leggenda della Juventus

Ed eccolo qui, l’altro calciatore francese ritenuto da molti il migliore che abbia mai vestito la maglia della Juventus. Una vera e propria leggenda per il popolo bianconero, capace di realizzare 104 reti in 223 presenze. Approdato nel 1982, in appena 5 anni ha vinto tutto, tra cui 3 Palloni d’Oro e una Champions League.

Platini ha rappresentato un’epoca d’oro per quella Juve e per una generazione di tifosi, resta il più grande calciatore che abbia mai giocato per il club più vincente in Italia. Non è solo il secondo francese più prolifico della Juventus, ma anche il 13° calciatore con più gol nella storia della società. La clamorosa curiosità, è che Platini è l’unico calciatore di questo elenco a non aver vinto un Mondiale.

David Trezeguet, bomber assoluto

Il primo posto non poteva che andare al centravanti nato a Rouen. David Trezeguet è il calciatore francese con più reti nella storia della Juventus, avendo realizzato 171 gol in 320 presenze. Il campione del mondo del 1998 registra una media di un gol ogni 138 minuti con i bianconeri ed è ancora oggi il quarto calciatore con più reti nella storia del club.

Nei 10 anni in cui ha indossato la maglia della Juve ha vinto 5 trofei riconosciuti, tra cui un campionato di Serie B. Il centravanti, infatti, è rimasto in squadra nonostante la retrocessione d’ufficio. Un vero e proprio trascinatore, che potrà sicuramente dare qualche consiglio a Kolo Muani, desideroso di seguire le orme di chi lo ha preceduto.