Juve, annuncio a sorpresa: “Prima rata per Tonali”

L’ex centrocampista del Milan è riuscito a rilanciarsi alla grande dopo aver scontato la squalifica per scommesse. Possibile ritorno in Serie A

Rispunta fuori il nome di Tonali per la Juventus. Il centrocampista si è rilanciato alla grande dopo la squalifica per scommesse che lo ha tenuto fuori gioco per 10 mesi. L’ex Milan è uno dei pilastri del Newcastle di Howe che ha appena conquistato la finale di EFL Cup eliminando l’Arsenal seconda in Premier League.

Juve, Tonali nel mirino

Tonali ha giocato 87′ contro i ‘Gunners’, confermando ancora una volta di essere tornato il calciatore ammirato nelle ultime due stagioni in rossonero. Tra gli operatori di mercato si parla comunque da mesi di un suo possibile ritorno in Serie A.

Non al Milan, coperta a metà campo e con altre priorità nell’immediato futuro, ma proprio per vestire un’altra maglia bianconera, quella della Juve. L’acquisto di Tonali non è affatto fantamercato, ma una possibilità che può diventare realtà in estate. Il ventiquattrenne, come raccolto da Calciomercato.it, è nel mirino della Juve.

“Kelly prima rata per Tonali”

Intervenuto in diretta a ‘Radio Radio’, dove ha criticato l’operato di Giuntoli nella sessione di gennaio appena conclusasi, anche Gianni Visnadi ha accostato il nome del classe 2000 di Lodi al club di Exor.

“L’acquisto di Kelly è pure peggio di quello di Alberto Costa – le sue parole – Faceva la riserva nel Newcastle e che l’ha preso in estate a parametro zero. Un giocatore che non aveva squadra, che va al Newcastle e non gioca, poi passa la Juve senza soldi e gli dà 17 milioni. Onestamente o è la prima rata per Tonali, oppure è una cosa che non capisco”.

I dettagli dell’affare Kelly

Come recitava il comunicato della società bianconera, Kelly è approdato alla Juventus “a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni”.

La nota aggiunge che “l’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 2,7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 6,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Kelly-Juve, operazione da complessivi 17,5 milioni

“Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di acquisto del giocatore, l’operazione ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 17,5 milioni, oltre a oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà effettuata ai fini della predisposizione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025″, conclude la Juve.

Alberto Costa alla Juve: “12 milioni buttati via da Giuntoli”

Visnadi mette nel mirino Giuntoli anche per l’acquisto di Alberto Costa, l’unico a titolo definitivo della finestra di riparazione. Ma il portoghese è subito finito tra le riserve e Thiago Motta non l’ha nemmeno inserito nella lista Champions.

“Non riesco a darmi una spiegazione per Alberto Costa a 12 milioni. Evidentemente hanno detto a Giuntoli che è molto bravo, e in prospettiva è un Cancelo. Oggi sono 12 milioni buttati via per una squadra con problemi di bilancio”.