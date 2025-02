Dopo lo sfogo l’addio: Fabregas lascia la panchina

Ieri il tecnico spagnolo era furibondo contro il Var per la scelta di non assegnare rigore per fallo di mano di Gatti, nel frattempo si accendono le voci di mercato

Il match di ieri sera tra Como e Juventus ha evidenziato un trend che nelle ultime partite era sembrato già abbastanza chiaro. I padroni di casa esprimono senza dubbio un calcio propositivo, creano tante occasioni ma non riescono a concretizzare. E pagano anche un po’ di sfortuna in diverse occasioni, come appunto la partita contro la squadra di Motta decisa dal rigore di Kolo Muani nel finale per l’uscita un po’ spericolata di Butez.

Pochi minuti prima c’era stato invece l’episodio molto discusso in area della Juventus col tocco di mano di Gatti giudicato non punibile dall’arbitro e soprattutto dal Var, contro cui si è poi scagliato lo stesso Fabregas nel postpartita a ‘Sky Sport’: “Non c’è un’interpretazione, è un rigore chiarissimo. Oggi non sto zitto, è successo già altre volte, contro la Lazio due volte, col Milan, l’Udinese e l’Atalanta”, ha tuonato lo spagnolo ricordando singolarmente ogni episodio. “Io parlo per difendere Como, ma ora basta, siamo arrivati. Non do colpa all’arbitro, può non vederlo. Ma la gente del Var mi fa avere dei dubbi nella mia testa. Che dubbi? Non posso essere più chiaro, dubbi su come gestisce da una parte e dall’altra. Che differenza c’è col rigore del Venezia con l’Inter rispetto a quello di Butez? O si fa sempre o non si fa mai, chiediamo giustizia e basta. Io non sto attaccando il calcio italiano, ma il calcio in generale. Succede anche in Champions. Nel calcio questo si deve fare in maniera fissa, o è rigore o non è rigore”, lo sfogo del tecnico del Como.

Che in ogni caso continua a svolgere un lavoro positivo in una società che ha dimostrato ambizioni importanti. E come spesso accade più di qualche club lo sta tenendo d’occhio.

Lo Stoccarda pensa a Fabregas

In Germania in particolare parlano molto di Fabregas, con lo Stoccarda che lo ha messo nel mirino. Non è infatti da escludere un divorzio con l’allenatore Hoeness a fine stagione per fare magari un ulteriore salto di qualità, con Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund che sarebbero sulle sue tracce. Ma scondo la ‘Bild’ per strappare il tecnico al VFB serviranno addirittura 5-6 milioni di euro, ma se questo dovesse accadere il sostituto individuato sarebbe proprio Fabregas.

Lo Stoccarda starebbe quindi seguendo il lavoro dell’allenatore del Como, che però ha un fortissimo legame con la società in cui ha chiuso la carriera da calciatore iniziando quella da tecnico, avendo la possibilità di svilupparsi al meglio e avere una dirigenza che lo sostiene in maniera importante e non solo a livello di mercato. Ma è inevitabile che qualche sirena cominci a suonare per lui, anche in Premier League qualcuno ha drizzato le antenne su di lui.