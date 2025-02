Como-Juventus, Fabregas tuona: “Rigore chiarissimo”

Il tecnico spagnolo è una furia nel dopo partita dopo la sconfitta subita ad opera dei bianconeri

La Juventus espugna il campo del Como, ma in casa lariana gli animi sono furiosi. A scatenare la rabbia dei padroni di casa è un tocco di mano di Federico Gatti in area di rigore bianconera. Gatti, nell’andare a contrasto con Douvikas, tocca leggermente il pallone con la mano.

Un contatto che l’arbitro Abisso non ha probabilmente visto dal vivo e che è stato valutato al Var, che non ha poi richiamato il direttore di gara al monitor. Una decisione che ha scatenato la rabbia di Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo si è presentato furioso ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Non c’è un’interpretazione, è un rigore chiarissimo – ha dichiarato – Oggi non sto zitto, è successo già altre volte. Con la Lazio Gigot non espulso e neanche fallo, con Nico Paz fuori tre partite. Fallo chiarissimo col Milan a centrocampo sul gol, con l’Udinese Goldaniga espulso, Pellegrini della Lazio non espulso. Io parlo per difendere il Como, ma ora basta, siamo arrivati al limite. Non do colpa all’arbitro, può non vederlo. Ma la gente del Var mi fa avere dei dubbi nella mia testa. Che dubbi? Non posso essere più chiaro, dubbi su come gestisce da una parte e dall’altra. Che differenza c’è col rigore del Venezia con l’Inter rispetto a quello di Butez? O si fa sempre o non si fa mai, chiediamo giustizia e basta. Io non sto attaccando il calcio italiano, ma il calcio in generale. Succede anche in Champions. Nel calcio questo si deve fare in maniera fissa o è rigore o non è rigore. Il Var non sta diventando una cosa positiva”.