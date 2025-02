Nuovo accordo per Joao Felix: affare da almeno 42 milioni

Il neo attaccante del Milan subito decisivo all’esordio con la maglia rossonera nel match di Coppa Italia contro la Roma

Gli sono bastati una manciata di minuti per far esplodere San Siro e far esultare il pubblico rossonero alla sua prima apparizione con la maglia del Milan.

Joao Felix non si è fatto pregare e all’esordio ha subito lasciato il segno nel match di Coppa Italia con la Roma. Il talento portoghese, entrando dalla panchina, ha sfruttato al meglio l’assist dell’altro neo acquisto Gimenez per firmare il gol del definitivo 3-1 del ‘Diavolo’ nella sfida contro i giallorossi di Ranieri. Festa totale al Meazza, con Joao Felix che si candida per una maglia da titolare nella prossima gara di campionato di domenica in casa dell’Empoli. Il classe ’99 è sbarcato quasi sul gong del mercato invernale a Milano in prestito oneroso dal Chelsea, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che ha sborsato 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Joao Felix ancora in rossonero: in estate nuova trattativa con il Chelsea

Una parte dell’ingaggio di Joao Felix è stata coperta dal sodalizio londinese, mentre non è stata inserita nessuna opzione di riscatto nell’accordo.

Le tempistiche ristrette non lo hanno permesso, con le sue società che ne riparleranno a fine stagione come già rivelato dal Ds Moncada. Il portoghese ha incantato tutti al battesimo in rossonero e la volontà del Milan è quella di proseguire il matrimonio anche nella prossima stagione. I dirigenti del ‘Diavolo’ stanno perciò già pensando a un piano per trovare un nuovo punto d’intesa con il Chelsea come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Ibrahimovic, Furlani e Moncada metterebbe sul piatto un altro prestito oneroso da 8-10 milioni per coprire la quota a bilancio del giocatore, con un diritto di riscatto fissato a 30-35 milioni di euro nell’estate 2026 per rilevare l’intero cartellino dell’attaccante.

Per il pesante ingaggio invece dovrà fare uno sforzo Joao Felix, visto che l’attuale stipendio del talento lusitano sarebbe fuori dai parametri imposti dal patron Cardinale.