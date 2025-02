Caso Vlahovic, Thiago Motta smorza la polemica: “Ci ha aiutato e ci aiuterà”

Le parole dell’allenatore della Juventus al termine della vittoria contro il Como placano le voci attorno all’attaccante serbo

La Juventus supera il Como al Sinigaglia con Randal Kolo Muani grande protagonista. L’attaccante francese è decisivo con la sua doppietta che permette a Thiago Motta di conquistare la seconda vittoria consecutiva.

Ai microfoni di ‘DAZN’ il tecnico bianconero ha parlato della vittoria ottenuta e anche di Dusan Vlahovic, che non ha disputato neppure un minuto di gioco. “Una gara vinta in maniera bellissima, perché abbiamo giocato contro un squadra che gioca bene al calcio e noi abbiamo gestito bene i momenti della gara, tranne quel gol preso prima di andare nello spogliatoio. In tutto il resto, abbiamo gestito bene i momenti”.

Sul mercato: “Abbiamo avuto delle difficoltà durante questa metà stagione, perchè abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo perso due giocatori per tutta la stagione, un altro, Milik, non lo abbiamo mai avuto. Oggi abbiamo una squadra dove quelli che hanno iniziato hanno fatto bene e gli altri hanno alzato il livello. Oggi Kelly è entrato da terzino, può giocare anche da difensore centrale. Avevamo Alberto in panchina che ci può dare una grande mano. Abbiamo ragazzi che possono mantenere o alzare il livello nel corso della partita”.

Kolo Muani e Vlahovic: “Dusan ha aiutato la squadra fino ad oggi, l’ha fatto tante volte, è stato un giocatore importante fino ad oggi, perché anche in condizioni non ottimali, in qualche partita, per necessità, ha giocato e ha giocato con un atteggiamento fantastico. Oggi non ha partecipato, ma nell’altra partita è entrato e ha contribuito con un gol. Oggi in panchina, nel secondo gol, mi sembra sia stato il primo a correre dietro a Randal. Fino ad oggi ha aiutato tantissimo e sono convinto che aiuterà nel presente e fino alla fine della stagione, perché è un ragazzo che si impegna sempre, che si allena molto bene. Sono sicuro che lui come tutti gli altri, Douglas, Khephren e Francisco che oggi erano in panchina, non devono essere contenti per non giocare, ma sanno che l’unico modo è continuare a lavorare, è quando toccherà a loro, dare il loro massimo. L’importante è che la squadra funzioni”.