Rebus Vlahovic, ecco cosa è successo

L’attaccante serbo della Juventus è ormai un caso: stupisce quello che è accaduto nella partita contro il Como

Ormai Dusan Vlahovic sembra essere sempre più un caso in casa Juventus. L’attaccante serbo nella sfida contro il Como non è neppure sceso in campo.

Scelta tecnica oppure conservativa in vista della sfida contro il Psv valida per la Champions League? Tutto da capire, fatto sta che il serbo, che fino ad ora aveva saltato cinque partite, ma tutte per infortunio, non solo non è sceso in campo, ma non si è neppure mai scaldato per un solo minuto.

Un segnale che fa pensare che Vlahovic non stesse benissimo. Ha fatto però specie che, dopo il quinto cambio operato da Thiago Motta con l’ingresso di Francisco Conceicao al posto di Nico Gonzalez, Vlahovic si sia recato negli spogliatoi, come riferito da ‘DAZN’. Il serbo nel finale è poi tornato a sedersi in panchina e ha potuto osservare la vittoria della sua squadra, arrivata proprio nel finale, grazie alla doppietta di Kolo Muani, che ormai continua a trovare la via del gol con grande continuità. Altro fattore che complica e non poco la possibilità di vedere il campo per il centravanti serbo.

E a proposito della panchina di Vlahovic, Thiago Motta al termine del match ha parlato così dell’attaccante serbo: “Dusan ha aiutato la squadra fino ad oggi, ci ha aiutato in condizioni non ottimali. Si impegna sempre, si allena molto bene, continuerà a darci una mano”.