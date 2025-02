Le Fee, da flop alla Roma a idolo nel Sunderland: perché i tifosi sono già pazzi di lui

Enzo Le Fée si è trasformato da un completo flop nella Roma, in un assoluto protagonista con il Sunderland: cos’è successo in poche settimane

Era arrivato in estate con i crismi di un centrocampista che avrebbe finalmente potuto dare una svolta alla Roma, ma così non è stato. L’avventura di Enzo Le Fée in giallorosso si è rivelata un completo disastro. Uno dei colpi della gestione Ghisolfi che maggiormente ha deluso le aspettative, specialmente per le cifre investite solamente 7 mesi fa.

A luglio, infatti, i giallorossi hanno acquistato il giocatore per ben 23 milioni di euro dal Rennes. Uno dei primissimi acquisti estivi in Serie A di questa stagione, ma anche uno dei primi a lasciare già durante la riparazione. Il 10 gennaio, a 6 mesi esatti dalla sua firma, Le Fée ha fatto le valigie ed è volato in prestito al Sunderland in Championship, la seconda divisione inglese.

Le Fée protagonista in Inghilterra: cos’è successo al calciatore

Il centrocampista si è trasferito in prestito, con un obbligo di riscatto fissato a ben 24 milioni di euro in caso di promozione del Sunderland in Premier League. Non un’ipotesi così remota, considerando che la squadra è solamente a 3 punti dal secondo posto. Una scalata verso un traguardo preziosissimo anche per la Roma, che incasserebbe una cifra importante da reinvestire sul mercato.

Magnifique, Enzo Le Fée 🤌✨ pic.twitter.com/a2dNzcQ6mm — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 4, 2025

Ma cosa ha reso Le Fée un idolo al Sunderland? Senza ombra di dubbio le sue prestazioni. Il classe 2000 è stato inserito in campo come esterno sinistro d’attacco, in una posizione molto più avanzata di quanto visto a Roma. In 359 minuti giocati con la nuova maglia, ha dato spettacolo. Sono state 4 le partite giocate tutte da titolare e nell’ultima si è reso ancor più protagonista.

Non solo ha siglato un assist, ma ha anche procurato un autogol decisivo per la vittoria sul Middlserbough. Bonus, ma anche giocate e rendimento da top assoluto. I tifosi sono già pazzi di lui e lo dimostrano le interazioni sotto al post social del Sunderland che ha caricato un video con gli highlights delle azioni del francese. Nella didascalia la frase “Magnifique” con accanto l’emoticon delle stelline e quelle delle dita che si uniscono nel tipico gesticolare italiano stereotipato.

Una sorta di presa in giro nei confronti della Roma che lo ha lasciato partire forse troppo facilmente? Intanto Championship lo ha anche inserito nella formazione della settimana dopo l’ultima prestazione. Le Fée è rinato e sembra trovarsi pienamente a suo agio. A Roma, senza De Rossi, non ha mai spiccato il volo e, con il caos di inizio stagione vissuto dai giallorossi, il suo rendimento è crollato a picco.

Ora la Roma farà il tifo per il Sunderland e la sua promozione in Premier League. Salire di categoria significherebbe riscattare dal prestito Le Fée, che non avrebbe probabilmente più spazi in giallorosso. Un’operazione che accontenterebbe tutti e che chiuderebbe ogni discorso legato alle mosse di mercato fatte dai capitolini soprattutto in estate.